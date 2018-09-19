云象供应链产地直采新西兰牛油果首批直供中国

9月13日海关总署网站更新最新的输华鳄梨初级产业部注册果园及包装厂名单，首批商业性新西兰牛油果将正式进入中国市场。9月18日，国内最大的线上渠道天猫超市开售这款生鲜商品。云象供应链通过产地直采，将首批新西兰牛油果直供中国渠道。
首批新西兰牛油果来中国
众所周知，牛油果营养含量高、口感绵密似奶油，是近年来备受中国消费者喜欢的进口水果。此前国内销售的牛油果大多来自墨西哥、智利和秘鲁等国家，此次首发的新西兰牛油果果重均在200克以上，干物质含量较高，平均达到24%以上，相较墨西哥、智利、秘鲁等国家的果型更大，干物质含量更高，口感更绵密，是进口牛油果中的佳品。
澳大利亚知名果蔬家族企业Darling Group ，将作为此次新西兰牛油果中国市场的供应商。据了解，Darling Group在当地种植面积达100公顷，全资拥有自己的牛油果包装厂Just Avocado，实力雄厚。随着新西兰牛油果产业发展，预计未来三年Darling Group的牛油果年产量可比现在增加100万箱，能为不断增长的中国消费市场提供持续稳定的供应保障。
云象作为数据驱动的供应链平台，将源源不断地把更多全球优质生鲜商品带入中国市场，为渠道商和供应商提供更好的服务，让中国消费可以第一时间品尝到全球美味。
提供一站式中国生鲜解决方案
事实上，这已不是云象供应链首个全球直采落地。作为阿里生鲜全球集采平台，以搭建“链接全球资源、服务中国渠道”为使命，此前云象已推动了爱尔兰牛肉、泰国榴莲等多个高品质进口品行销中国。此次新西兰牛油果进入中国市场，云象不仅派驻工作人员深入产地，走访当地的果品供应商，还积极参与上游果品种植，开展高标准的种植管理指导，帮助新西兰农户打造符合中国市场的高品质牛油果品牌。
在下游，为了帮助全球生鲜更快更好地融入中国，整合国内各大渠道资源，不仅服务于电商巨头阿里的多种零售业态，云象也服务于阿里体系外的各类传统渠道、新零售渠道、餐饮渠道等。目前云象除了独家运营天猫超市生鲜区、苏宁生鲜、易果生鲜外，还与国内B2C、O2O、大卖场、标超、便利店、无人便利店、办公室无人货架等各类渠道合作，为国际生鲜产品提供全渠道、全场景的新零售运营，建立包括集采、运输、销售、品牌营销等一站式中国生鲜解决方案。
此次云象将陆续联合全国知名的商超大润发、欧尚等门店开展新西兰牛油果售卖及试吃等推广活动，为消费者带来更多购物体验。