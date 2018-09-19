来源：人民网-人民日报

论坛参与人数创新高 加强合作促共同发展

夏季达沃斯与天津的“十年之约”

本报记者 龚相娟 靳 博

原标题：夏季达沃斯与天津的“十年之约”

2018夏季达沃斯论坛举办地——天津梅江会展中心。资料图片

9月4日，大学生志愿者们在志愿者誓师大会中宣誓。人民视觉

论坛期间，担负安保任务的武警天津总队官兵在会场外水面巡逻。刘春辉摄

2008年9月27日，夏季达沃斯第一次结缘天津。

2018年9月18日，第十二届夏季达沃斯论坛如约而至。

主题为“在第四次工业革命中打造创新型社会”的本届论坛，吸引了来自100多个国家和地区的2000余位嘉宾，参与人数创新高。

“得益于中国40年坚持不懈的改革开放，它为中国人民和世界创造了很多机会，这也是为什么我们要来这里对话、谈论，寻求合作共赢的解决方案。”世界经济论坛执行董事、大中华区首席代表艾德维坦言。

今年，以年会主题为基础，为了更好地发出中国声音，紧扣国内外经济形势和天津实际，天津市共提出12项议题，包括科技创新、商业模式创新、环境可持续发展、加强全球合作等内容。

夏季达沃斯论坛将在天津再次发出加强合作促发展的强音。

融入全球化，提升开放水平

2005年，世界经济论坛主席施瓦布提出“中国夏季达沃斯”的设想。

2006年，经过多轮筛选，最终确定首届夏季达沃斯论坛在大连举办、第二届年会在天津举办。此后这一论坛也形成了轮流举办的“双城特色”。

2008年9月，继大连以后，夏季达沃斯第一次在天津举办。

夏季达沃斯论坛为天津融入经济全球化、进一步提升对外开放水平创造了难得的机遇。借助这一与世界交流沟通的平台，企业家、政府官员培养了与国际社会对话的能力。通过“市民代表走进达沃斯”等系列活动的举办，夏季达沃斯论坛给这座城市带来了更加深入、持久的影响。

2014年起，天津市与达沃斯论坛组委会协商举办比赛，最终5个本土科技型中小企业进入当年的夏季达沃斯论坛，与国际巨头同台交流。2016年，天津的8家中小型科技企业再次通过比赛的方式进入夏季达沃斯论坛，论坛带来的“外溢”效果不容小视。

2018年是中国改革开放40周年。中国的发展变化，得益于改革开放。

从一片盐碱滩上长出的天津经济开发区，就是最好的例证。

1984年，中国政府提出在进一步办好经济特区的同时，开放14个沿海港口城市，同时新辟经济技术开发区。当年12月，天津经济技术开发区在沿海一片盐滩上成立，成为最早一批开发区，揭开了中国以国家级开发区为载体，吸引外资加速发展的序幕。

截至目前，天津开发区累计引进55个国家和地区外资项目5663个，累计实际使用外资559亿美元。117个《财富》500强跨国公司在开发区投资了390个项目。

在商务部对全国219家国家级经济技术开发区的考核中，天津经济技术开发区成绩亮眼，产业基础和利用外资位居第一，综合发展水平排名第二，对外贸易排名第三，科技创新排名第六。

2015年4月21日上午10点，中国（天津）自由贸易试验区正式挂牌。作为北方首个自贸区，天津自贸区用开放倒逼改革，为国家探索制度创新，积累开发开放经验。

挂牌三年来，10项创新经验在全国复制推广。在京津冀地区设立进口商品直营中心15家，建成跨境电商集中查验中心；实施京津冀海关区域通关一体化改革，整体通关物流成本降低近30%、效率提高75%；加强与“一带一路”沿线国家投资贸易合作，项目投资增长1.3倍。

营造好环境，转变发展方式

2016年6月，第十届夏季达沃斯论坛在天津梅江会展中心开幕。以“第四次工业革命——转型的力量”为主题，为人们提供了新视角。

经历多年的快速增长后，中国经济发展进入新常态。中国创新宏观调控方式，着力推进结构性改革，着力培育新动能，改造提升传统动能，不仅保持了经济稳定发展，增长速度居世界主要经济体前列，而且结构调整也取得积极进展。

“中国经济稳定发展，改革创新和调整转型发挥了关键作用。简政放权、放管结合、优化服务改革和大众创业、万众创新释放了发展潜力”。与会嘉宾在致辞中说。

过去40年的巨大成就靠的是改革，推动经济转型升级根本上也要靠改革。

2003—2012年10年间，天津经济基本保持每年15%的增长速度。2013、2014年有所回落，2017年降到20年来最低点。长期粗放式发展，资源消耗过大、产业结构不合理等快速增长背后的问题逐渐显现出来。

天津是我国重要工业基地，飞鸽自行车、海鸥手表、牡丹缝纫机、东方照相机“三转一咔嚓”等品牌享誉全国。“但如果我们仍按照要素驱动、粗放发展的老路走下去，发展方式难以为继，环境容量难以为继。这倒逼我们必须转方式、调结构，走高质量发展的新路”。天津市委主要负责人说。

推动高质量发展，需坚决打好三大攻坚战。严控政府债务，坚决守住底线不发生系统性风险。突出精准帮扶，扎实搞好困难村结对帮扶。巩固“散乱污”整治成果，坚持源头治理，守住绿色底线。

“2017年天津共出动执法人员8.5万人次，检查企业3.4万家，下达处罚决定4661起，下达责令改正4996起，罚款共计2.2亿元，环保执法力度空前”，天津市环境监察总队贾春宁介绍说。

推动高质量发展，要转变发展理念、优化营商环境、改进工作作风。以新发展理念统一认识，着力营造良好的营商环境，树立以人民为中心的发展思想。

优化营商环境，就是解放生产力。2017年，《中共中央、国务院关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》公布不到两个月，天津立即出台“津八条”。为企业家创业营造良好发展环境，为促进就业创业降门槛，为各类市场主体减负担。

参加过6次天津夏季达沃斯论坛的天士力控股集团董事局主席闫希军说，夏季达沃斯论坛是很好的平台，中医药的朋友圈越来越大，走向世界的步伐在加快。

增强竞争力，创新创造价值

2012年，第六届夏季达沃斯论坛主题为“创造新经济”。2014年，第八届夏季达沃斯年会以“推动创新创造价值”为主题。2018年，第十二届夏季达沃斯论坛主题为“在第四次工业革命中打造创新型社会”。

11年，6次论坛，有3次都与“创新”有关。

管理咨询公司埃森哲在第八届夏季达沃斯论坛上发布的报告显示，绝大多数受访跨国企业高管看好中国市场潜力。联合国贸易发展组织2016年6月发布的世界投资报告认为，中国仍是全球最具吸引力的投资目的地。

毕马威全球董事长约翰·维梅耶尔问跨国企业中国CEO，企业最主要的增长源泉是什么，很多人的回答都是跟创新有关。

创新是增强经济发展动力的必由之路。国家如此，城市、企业亦是。

体制机制创新开创新局面。天津积极探索企业资质跨区域互认，制定了关于外省市国家级高新技术企业来津发展高新技术企业资质认定有关意见。天津自贸试验区90项改革任务和两批175项创新措施基本完成，10项创新经验在全国复制推广，《进一步深化中国（天津）自由贸易试验区改革开放方案》获国家批复，128项任务全部启动实施。

政策创新，让产业升级得到新发展。深化改革，则为更多的地区提供改革经验。

现在，自贸区东疆片区平均每个月都会有将近20架飞机完成租赁业务，比自贸区挂牌前增长132%。这是天津海关创新监管模式，打破制约飞机租赁产业发展壁垒的结果。目前，东疆保税港区累计完成1140架飞机、107台发动机租赁业务，成为全球第二大飞机租赁聚集地，形成具有国际竞争力的新产业。

天津全面落实在京津冀三地中的功能定位，“一基地三区”建设取得明显成效。

不久前，由中国自主设计建造的、拥有完全自主知识产权的最大集装箱“中远海运宇宙”货轮首次抵达天津港。这艘可装载21237个标准箱的货轮，在天津港太平洋国际集装箱码头完成一架空客A320飞机大部件和7166个标准箱的装卸作业后，将起航驶向21世纪海上丝绸之路沿线国家和地区的港口。

“创新能够使一个企业或者地区更加富有竞争力”。世界经济论坛主席施瓦布在接受媒体采访时说，“每次到天津都会看到一些新变化和新气象，城市面貌越来越具有活力”。

《 人民日报 》（ 2018年09月18日 14 版）