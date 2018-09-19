垃圾焚烧发电科普知识

目前，上海生活垃圾处置的方式主要有三种：

卫生填埋、堆肥和焚烧发电。

然而，

填埋需要大量土地资源且容易造成二次污染，

堆肥处理速度慢且适用规模小（多应用于乡村地区），

因此，

土地资源消耗少、处理速度快、

二次污染少且能够资源再利用的焚烧发电，

成为了摆在上海面前较为理想的选择。

下面，我们就来一起看看生活垃圾焚烧发电科普知识吧！

（1）

垃圾焚烧发电为什么是较为理想的选择？

垃圾焚烧发电作为发达国家广泛采用的城市生活垃圾处理方式，符合“无害化、减量化、资源化”三原则。

1、减量化：垃圾焚烧后，一般体积可减少90％以上，重量减轻80％以上。垃圾焚烧后再填埋，可以有效地减少对土地资源的占用。

2、无害化：高温焚烧后可消除垃圾中大量有害病菌和有毒物质，可有效地控制二次污染。大量生活垃圾露天焚烧和填埋场自燃向大气中排放的二噁英，是同量垃圾经过现代化焚烧排放二噁英的几千倍。来自德国的研究显示，当垃圾被运往焚烧厂时，二噁英单位含量就已达50纳克，生活垃圾经过焚烧后，垃圾中原有二噁英得到分解，向空气排放的二噁英不高于0.1纳克。

3、资源化：垃圾焚烧后产生的热能可用于发电供热，实现资源的综合利用。垃圾发电不但能变废为宝，产出电能，还能节约煤炭资源。国际上通常认为垃圾的平均低位热值能达到3000千卡/千克，标准煤的热值是7000千卡/千克，大约燃烧2.3吨垃圾可节约1吨煤。我国的城市垃圾以生活垃圾为主，含水量较大，热值只有1000千卡/千克，但即便如此，焚烧7吨垃圾也可节省1吨煤，假使全年城市垃圾的一半用作焚烧，则可省煤2000多万吨。

（2）

垃圾焚烧的过程到底是怎么样的？

我们以老港垃圾焚烧厂为例，来看一下垃圾焚烧工艺流程图：

通过上图，我们可以看到，生活垃圾由专用运输车送至焚烧厂，经地磅称重后开至卸料门，卸到垃圾储坑内，经自然发酵（堆放5-7天），析出垃圾中的部分水量以提高热值，期间产生的沼气、臭气回收至焚烧炉利用，垃圾堆存所产生的渗滤液，经处理达标后，作为全厂生产用水。发酵后的垃圾经进料斗进入高达850~1100℃的焚烧炉内，焚烧烟气停留2s 以上，高温有效控制二噁英的生成。垃圾在锅炉内燃烧产生热能，用于汽轮发电机进行发电。垃圾燃烧过程所需的助燃空气取自于垃圾池内产生的臭气，使垃圾池维持负压，确保池内臭气不会外溢。焚烧后产生的炉渣用作建筑材料，垃圾焚烧后所产生的烟气经烟气处理系统净化后，有效的去除烟气中酸性污染物，颗粒物，氮氧化物，重金属及二恶英等污染物，达到国标或欧盟2000标准后的洁净气体排至大气。在烟气处理过程中产生的飞灰，经固化稳定后运至填埋场进行无害化填埋。

自然发酵后的垃圾被垃圾吊吊起，再进入进料斗

烟气污染物排放实时在线检测值公示

（3）

垃圾焚烧发电污染物如何处理？

污水怎么处理？垃圾储坑产生的污水（即“渗滤液”）约占垃圾总量的25%，含有高浓度的有机物，经过“厌氧发酵+好氧反应+超滤+纳滤+反渗透”组合工艺处理才能达标排放。垃圾源头干湿分类，可以减少末端渗滤液产生量。

烟气怎么净化？垃圾燃烧产生大量的烟气，通过向炉膛内喷洒尿素溶液，向烟道内喷洒熟石灰粉末（或石灰浆）、活性炭粉末，通过布袋除尘器过滤和氢氧化钠溶液洗涤，实现对烟气中粉尘、NOx、HCl、SOx等污染物的去除。

飞灰怎么稳定化？飞灰主要是布袋除尘器过滤下来的粉尘，约占垃圾总量的1~3%，吸附了大量的重金属，是国家规定的危险废物，必须经过稳定化处理。常用方法是利用化学螯合剂“锁住”重金属元素，使其不能释放到土壤和地下水中。

炉渣怎么处理？垃圾焚烧产生的炉渣经过高温无害化处理，再经过磁选等分离后，可对炉渣进行综合利用，比如可以作为路基材料或制作砌块、行道砖，不能综合利用部分可送至卫生填埋场填埋。

视频链接：

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