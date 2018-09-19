红军高级指挥员贺昌：经文纬武报家邦（为了民族复兴·英雄烈士谱）

来源：人民网－人民日报



新华社太原9月18日电 （记者王皓、杨晨光）山西吕梁自古就是英雄辈出的热土。位于吕梁市柳林县西南的贺昌烈士陵园里，一座纪念碑无声地诉说着英雄的历史。

贺昌，1906年生，山西省离石县柳林镇（今柳林县）人。1919年，13岁的贺昌写下《壮志歌》——“扛罢笔杆再扛枪，经文纬武干一场。颈血常思敌国溅，寸心久欲报家邦。”

1921年5月，贺昌与高君宇等共同创建了山西第一个社会主义青年团组织，后任青年团太原地方执委会书记。1923年贺昌转入中国共产党，同年夏入上海大学学习。他先后在太原、安源、北京、天津、上海等地从事青年和工人运动，被选为共青团第三、第四届中央委员。其间，贺昌曾为《中国青年》撰写《中国共产主义青年团五年来的奋斗》《青年学生与职工运动》等文章，从理论上阐述了青年运动与工农运动相结合的重大意义。他随后参与组织发动上海工人三次武装起义，是中共江浙区委负责人之一。

1926年1月，贺昌以中国共产主义青年团代表身份，参加了国际共产主义青年团在莫斯科召开的代表大会。

1927年7月中旬，贺昌被指定为中共前敌军委委员，8月参加南昌起义，后又参加广州起义的组织准备工作。1928年，贺昌参与重建中共湖南省委，选派干部，输送物资，支援井冈山革命根据地的斗争。他曾被选为中共第五、第六届中央委员。

1929年夏，贺昌任中共广东省委书记，主管两广及湖南等地党的工作，协助邓小平策划了百色起义。1930年春，贺昌任中共中央北方局书记。他曾组织唐山兵变和多次武装暴动，均因没有建立巩固的革命根据地，在强敌进攻下失败。次年贺昌到中央苏区，历任中华苏维埃共和国中央革命军事委员会总政治部代主任，中国工农红军总政治部副主任、代主任，红一方面军政治部主任。后参加南雄水口等战役和中央苏区反“围剿”。他重视部队党的建设和政治教育，曾协助王稼祥主持召开红军第一次全国政治工作会议。

1934年中央红军主力长征后，贺昌留在赣南坚持游击战争，任中共中央苏区分局委员、中央军区政治部主任。为掩护主力转移，他曾亲率一支部队抗击敌人，右腿负伤，仍坚持指挥。后遭敌大举围攻，形势危急，贺昌鼓励大家：“不仅要当胜利时的英雄，也要当困难时的英雄，真正的英雄是在困难中考验出来的。”

1935年3月贺昌率部向粤赣边突围，10日在江西会昌与国民党军作战中英勇牺牲，年仅29岁。

南方三年游击战争的主要领导人陈毅在《哭阮啸仙、贺昌同志》一诗中沉痛地写道：“环顾同志中，阮贺足称贤。阮誉传岭表，贺名播幽燕，审计呕心血，主政见威严。哀哉同突围，独我得生全。”寄托了对贺昌等同志的深切哀思。

1984年，柳林县人民为纪念贺昌烈士，开始修建贺昌烈士陵园。1987年，贺昌烈士陵园被列为省级重点文物保护单位。

2015年，当地政府在陵园内修建贺昌纪念馆、贺昌雕像。如今，贺昌烈士陵园已是山西省爱国主义教育示范基地，每年都有数千人到这里扫墓，缅怀革命先烈。

漫步在柳林县城，“贺昌”元素随处可见，贺昌大街、贺昌中学、贺昌村……贺昌的故居就掩映在贺昌村的一条小巷中。83岁老人薛维元在这里居住了近60年，他告诉记者，这些年不断有当地政府和文物保护单位前来查看，时常告诉他这里“不能拆，要保护好”。

《 人民日报 》（ 2018年09月19日 06 版）