光明日报：法治教育进学校不能流于形式

来源：光明日报

金成波

据报道，近日，在四川省凉山州布拖县特木里镇先锋村小学，戒毒民警送去的法治书籍让返校的孩子们着了迷。开学季，四川省有关方面要求做好秋季开学“法律进学校”系列活动，组织好法治教育第一课。

青少年是国家的未来、民族的希望，他们正处在生理和心理的生长发育阶段，具有极强的可塑性。正如四川等地的安排部署一样，通过对中小学生进行法律意识培养和法律素质教育，可以预防和减少学生违法犯罪，养成依法办事、遵纪守法的良好习惯，更重要的是引导青少年树立正确的人生观、价值观、世界观，促进青少年健康成长。

开学季前夕，中央全面依法治国委员会召开了第一次会议。习近平总书记强调指出，要全面贯彻实施宪法，在全社会深入开展尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法宣传教育活动，弘扬宪法精神，加强宪法实施和监督。实践告诉我们，普法教育和核心价值观的浸润，如果能够从娃娃抓起，必将事半功倍。

当前，法治进学校、“法治教育第一课”在各地并非新鲜事。但从眼下看，一种现象不容忽视——未成年人犯罪的整体数量虽然下降，但这类犯罪呈现出暴力化、低龄化趋势，尤其是校园欺凌和暴力案件时有发生，人民群众意见和呼声十分强烈。出现这些情况，既有外因，也有内因，最根本的还是一些未成年人法治意识淡薄。这也证明，从源头上预防和减少校园欺凌等违法犯罪案件发生，部署“法律进校园”活动很有必要。

我们欣慰地看到，一些地方既抓住了普法工作的主要矛盾，也抓住了矛盾的主要方面。如坚持以培养法律意识和养成守法习惯为重点，通过“模拟法庭”、法治手抄报等法治宣传教育活动，大力普及防治校园欺凌和校园暴力相关法律法规知识，引导学生自觉抵制校园欺凌和校园暴力。从总体看，法律进校园活动在各地已经开展多年，但遗憾的是，在不少地方，这样的活动或流于形式，或时断时续，最后难以取得普法宣传的实效。究其原因，一些进校园活动多是以讲座、报告、宣传标语的形式呈现，往往缺乏趣味性，很难吸引未成年人，引起他们的关注。

其实，并非校外的法律工作者或是学校老师不用心，一个重要原因是缺少良好的互动工作机制和专业的校园法治工作者。通俗地说，我们还缺少一批既专法律又懂青少年教育的人才队伍。如果说，我们以构建固定、常设的法治课程为导向，培育、引进一批这样的法治教育专业工作者，必将有效提升校园普法工作的效果。

期待校外法律工作者和学校老师共同配合，深入研究一批学生看得懂、听得懂的法治教育模式。形式不仅仅拘泥于讲座、报告、标语，还可以尝试知识竞赛、案例话剧表演、法庭模拟等学生喜闻乐见的宣教形式。法律进校园活动，就是把法治教育融入校园生活的点点滴滴，以润物细无声的方式，把法治的光芒照进孩子们的心田。（网站首页图：新华社资料图片）