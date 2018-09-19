习近平向2018年国际和平日纪念活动致贺信

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新华社北京9月19日电 2018年国际和平日纪念活动19日在江苏省南京市举行。中共中央总书记、国家主席习近平向纪念活动致贺信。

习近平表示，值此2018年国际和平日纪念活动举办之际，我谨代表中国共产党、中国政府和中国人民，并以我个人的名义，向纪念活动的举办致以热烈的祝贺！向出席纪念活动的各国嘉宾、民间和平组织、安全智库代表和各界人士表示诚挚的欢迎。

习近平指出，和平始终是人类社会的普遍期待与殷切向往。当今世界，和平与发展已成为时代主题，但各国面临的安全威胁日益复杂，战争威胁始终挥之不去。中华民族热爱和平，中国人民深知和平之可贵，中国坚定不移走和平发展道路，永远是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

习近平强调，国际和平日纪念活动设立以来，致力于传播和平理念、维护世界和平，已成为各方加强安全治理合作、凝聚国际和平力量的重要平台。今年的纪念活动以“推动构建人类命运共同体，携手建设持久和平、普遍安全的世界”为主题，契合国际和平日设立宗旨，符合世界各国及各国人民根本利益。希望大家集思广益、凝聚共识、汇聚力量，为推动构建人类命运共同体、建设更加美好的世界发挥积极作用。预祝2018年国际和平日纪念活动取得圆满成功。（网站首页图：新华网图片）