来源：人民日报客户端

原标题：深度开发，激活人工智能潜能（人民时评）

人民日报-余建斌

人工智能是接地气的科技力量，面向需求、面向数字经济、面向高质量发展，才能更好激发正能量

9月17日至19日，人工智能进入“上海时间”。为期3天的2018世界人工智能大会，吸引全球顶尖科学家、著名企业家和创新创业领军人物齐聚一堂，展示了人工智能在无人驾驶、医疗、金融、教育等多个领域的前沿技术和广阔前景。空前的盛况、广泛的关注，映照着人工智能对经济社会发展的重要意义。

习近平主席致信祝贺2018世界人工智能大会开幕时指出，新一代人工智能正在全球范围内蓬勃兴起，为经济社会发展注入了新动能，正在深刻改变人们的生产生活方式。人工智能的热，正体现于“赋能”：为人们更好地满足生活、工作需求提供强大的“能力”与工具。因此，它必须和实际应用相结合才能真正发挥效用。人工智能是共性、颠覆性技术，能引发链式突破、加速度跃升，其对社会发展的影响可能会像“电和火”一样深远。

经过60多年演进的人工智能，已经进入新阶段，特别是在移动互联网、云计算、大数据、脑科学等新理论新技术和经济社会发展强烈需求的共同驱动下，短时间就呈现出引领产业变革的效力。现在，智能手机已成为须臾不可离身的生活伴侣，语音助手、刷脸支付、解答在线购物问题的“机器人”等早已融入日常生活；在教育、医疗、交通、旅游、家居领域，人们初尝“人工智能+”带来的便利；在工业和产业界，无人驾驶逐步进入实际应用，智能化推动制造业产业模式和企业形态创新……人工智能仿佛春潮一般涌入各行各业，不断促进数字经济和实体经济融合发展，成为经济发展的新引擎，推动着高质量发展、创造着高品质生活。

连续6年成为工业机器人第一消费大国，人工智能市场规模年均增长率超过40%，语音、视觉识别技术世界领先，阿里巴巴、科大讯飞、依图等一批企业成为全球人工智能领域的有力竞争者……近年来，中国人工智能发展，逐步走出了一条需求导向引领商业模式创新、市场应用倒逼基础理论和关键技术创新的独特发展路径。但也应看到，我国企业目前仍主要凭借丰富的数据、巨大的应用需求和开放的市场环境累积优势，而发达国家科技行业则依旧掌控着全球人工智能的发展趋势和技术优势，并在基础理论、核心算法以及关键设备、高端芯片方面大幅领先。这样的情况下，尤其需要我们瞄准核心关键技术和基础前沿理论，迎头追赶、久久为功。

人工智能是接地气的科技力量，面向需求、面向数字经济、面向高质量发展，才能更好激发正能量。我国人工智能企业和产业界应当继续利用好自身的优势，不断开发人工智能在各种场景、各个行业中的深层次应用，真正解决人们关心的问题。同时，国家层面也有必要围绕核心技术、顶尖人才、标准规范、政策伦理等进行前瞻布局，确保人工智能安全、可靠、可控发展，并着力推动科研机构和领先企业下好“先手棋”，突破人工智能基础前沿理论和关键技术。坚持以需求引领发展，强化基础研究和基础设施，激发微观主体创新活力，大力加强人才培养，就能推动人工智能实现突破、行稳致远，不断为经济社会发展“赋能”。（网站首页图：晨报朱影影摄）