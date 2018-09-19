上海新添31公里无人车测试道路-长三角一体化智能网联汽车测试认证体系启动

晨报记者 潘 文 林劲榆

作为第二十届上海工博会的重要组成部分，2018世界智能网联汽车大会于9月18日-19日在上海嘉定汽车会展中心举行。会上，“全球智能网联汽车测试与示范联盟”亚洲秘书处正式揭牌；长三角智能网联汽车一体化测试认证体系启动；上海第二阶段位于嘉定区和临港地区的智能网联汽车开放测试道路正式发布。

乘用车商用车同步推进

在大会现场，多家企业展出了智能网联汽车及智慧交通领域最新的技术和产品成果。和普通汽车不同的是，智能网联汽车的车身上一般都装有激光雷达、毫米波雷达、摄像头等多重传感器，能够精准地感知车辆周围的环境，可应对多变的复杂场景，实现更安全稳定的自动驾驶。

今年3月1日，上海在全国率先发布智能网联汽车道路测试管理办法和首批5.6公里开放测试道路。在2018世界智能网联汽车大会开幕式上，上海第二阶段位于嘉定区和临港地区的智能网联汽车开放测试道路正式发布，共计31.6公里，分别是嘉定区新开放5.5公里，临港地区新开放26.1公里。

据了解，上海目前累计开放测试道路已达到37.2公里，其中嘉定区的11.1公里开放测试道路将聚焦于推进乘用车自动驾驶技术的研发测试，临港地区的26.1公里开放测试道路将聚焦于推进商用车自动驾驶技术的研发测试，由此上海进一步形成乘用车、商用车同步推进的智能网联汽车发展布局。

打造无人车立体交通体系

为了给智能驾驶汽车提供更好的测试环境，目前上海已经在封闭测试区和开放道路上布设了V 2X路侧系统，能够提供红绿灯、交通事件等信息服务。至目前已经有多家自动驾驶研发企业从基于自主感知的自动驾驶测试升级到进行车路信息交互相关测试。“从目前来看，这个系统的成本相当高，我们将在测试中大量布局，了解其有效性，有效性将是测试的主要内容。”上海国际汽车城（集团）有限公司党委书记、董事长荣文伟表示，一旦进入商用化相信成本可以大幅下降，专用芯片也在研发中。

一批重点项目落户上海

在大会开幕式上，“全球智能网联汽车测试与示范联盟”亚洲秘书处正式揭牌，联盟将联结全球范围内的开放和封闭测试平台，分享测试方法和测试数据，共享测试体系和测试设备，共同推进自动驾驶等项目的产业落地，携手推进智能网联汽车与智慧出行、智慧城市的发展。

同时，启动了长三角智能网联汽车一体化测试认证体系。上海市智能网联汽车创新中心将协同长三角重要城市建立长三角一体化智能网联汽车测试认证体系，协同推动长三角智能网联汽车领域的核心技术研发、产业生态培育、基础设施建设、法规标准制订、信息安全监管等，加快完善智能网联汽车产业与服务创新生态圈。

为进一步集聚自动驾驶创新资源，确定了一批国内外智能网联汽车产业链重点项目集聚落户上海，加快提升产业发展能级水平。