跨年销售屡创纪录第一八佰伴为人先

晨报首席记者 李 芹

作为中国第一家经国务院批准的中外合资大型商业零售企业——第一八佰伴有限公司所属的新世纪商厦在万众瞩目中于1995年12月20日开业，当日创下一天光临同一店铺107万人次的吉尼斯世界纪录。

曾经亏损以亿元计

20世纪90年代初期，开发开放浦东的十条优惠政策公布，其中第五条就是允许外商在浦东新区试办商业零售企业。1991年4月12日，八佰伴国际流通集团创始人和田一夫来到浦东开发办公室，并实地考察了张杨路浦东南路地块。仅仅两天后，上海市政府财贸办公室与日本八佰伴签订了中国第一份试办中外合资特大型商业零售企业的意向书。1992年5月15日，国务院正式批复，同意兴办中日合资上海第一八佰伴有限公司。

虽然开业当日万人空巷的场景振奋人心，但开业初期，商场由日方控制经营，坚守高档定位。可当时市民消费水平、品牌意识还不高的情况下，此经营定位并不符实际，这也直接导致销售的不乐观。

“1998年3月，商厦全部交由中方经营。”上海第一八佰伴有限公司总经理周静还记得，当时摆在众人面前的亏损以亿元为计算单位，最艰难时的资产负债率高达99.15%。但在“努力到无能为力、拼搏到感动自己”的精诚合作下，公司开始稳步发展——2001年，公司实现利润1724万元；2003年，突破了 8000万元；2005年 4月，弥补了以前年度的亏损，真正步入赢利阶段。

坚持追求高质量发展

八佰伴商厦正面外圈长达100米、6层楼高的白色大弯壁气势恢宏，下部设有12个拱形门洞，这样的颜值放在如今，也是当仁不让的高地，不要说23年以前了。

可要牢牢抓住消费者，光靠颜值可不行。“追求内涵式的高质量发展始终是八佰伴所坚持不变的初心。”周静告诉记者，八佰伴始终敢于为人先。

每年12月31日的“岁末惊喜迎新年”已经成为第一八佰伴营销创新的压轴大戏。从最初的推迟关店到提前开店，从“22小时不打烊”到“连续营业18小时”，再到“三天累计营业45小时”，从多样的营销组合到火爆的购物送券，第一八佰伴岁末营销正在不断地刷新销售纪录。

面对当下经济增长乏力、电商瓜分市场的境况，去年的跨年销售仍旧取得了超预期的业绩：18个小时共实现销售7.46亿元，平均每秒1.15万元，接待客流超20万人次，再次刷新了由第一八佰伴保持的全国单体百货单日最高销售纪录。