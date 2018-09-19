今秋起全国高中实施新课程方案，增法语、德语、西班牙语科目-上海两中学试点法文课程班

晨报记者 李星言 朱晓芳 实习生 龚雅淳

教育部消息，从今年秋季开学起实行高中新课程方案，学习科目将增加法语、德语和西班牙语。记者了解到，目前，全国共有11所法文课程班试点中学，上海外国语大学附属学校和上海市光明中学也跻身此列。

5级法语教学初高中完成

据悉，今秋实行的高中新课程方案是1月公布的，新课程方案进一步优化了课程结构：保留原有学习科目，在英语、日语、俄语基础上，增加德语、法语和西班牙语。学校可自主选择第一外语语种，教育部鼓励学校创造条件开设第二外语。

根据教育部发出的“普通高中法语课程标准”，法语教学共设五个级别，其中预备级、1-2级原则上是初中阶段完成，3至5级原则上是高中阶段完成。第3级是高中毕业水平，第4级是高考水平，第5级则是为进一步提高法语水平的学生设置的。

目前，全国共有11所法文课程班试点中学，上海外国语大学附属学校和上海市光明中学也跻身此列。该课程班参考法国中文国际班的模式：外语语言教学以及外语教授的一门非语言科目（数学）。有专家表示：增加法语并不等于紧接着高考就会出现这门科目，还有一个实施过程。过程顺利的话，法语等或许有可能会成为很多普通高中生的第一外语。

小语种专业限制或减少

在光明中学法语老师戴剑安看来，法语等小语种进入高中课标学习科目，给了学生更多的选择。“以往高考也有小语种考试，但小语种学生在选择大学时会遇到很多专业限制，今后应该选择面会大一些。”

在说到学习法语会不会加重学生的学习负担时，上外附中法语组的组长刘艳老师表示不会。她说：“很多人说以后高考会增加法语考试，这种说法是不准确的，一直以来，高考外语科目就可以选择不同的语种，比如英语或法语，且只需参加一门语种的考试，并非在英语考试之外再增加一门法语考试。况且，多语种人才是当今社会多元化发展的需求，较早学习二外势必比单一语种的学生更具有优势。”

［新闻背景］

光明中学：小语种学习需求提升

光明中学孙瑛老师介绍，从2012年起，该校就在每届设立一个法语班（中法未来工程师课程班），以法语为第一外语 （高考科目），每个班约30人。但近年来家长的报考热情不断提升，今年高二有2个法语班，今年入读的高一已经达到3个法语班，将近全年级人数的三分之一。

据介绍，法语班的学生们大多数都是法语零基础，从字母开始学起，小班化上课，每天都有至少一节法语课，高一每周8节课，高二起增加到10节，并且有专门的外教课，分别讲授文学戏剧和数学。每周还有2-3节英语课，但高考时参加法语科目的统一考试。该校法语班特别加强数学和物理等学科，每年还会安排由法国高等院校教师执教的法语、数学或物理课程，每年还会安排学生到法国的高中或大学进行交流、学习和访问，以及参观法国的知名企业。

“要在三年里掌握一门语言确实是个挑战，有很多需要背诵记忆的内容，学生也可以选择自愿退出，特别是高一第一学期，我们会多次强调，让学生和家长一起衡量是否要回到比较熟悉的英语路线上；有时甚至高二都会有学生退出，但总体而言，家长对小语种学习的需求度一年年在提升，眼界也越来越宽，在传统的英语路线之外，其实小语种也是很不错的选择，不少学生考取了法国的高等院校，尤其是著名的理工类大学。”孙瑛表示。

记者了解到，该校法语班学生高中毕业后，统一参加上海的高考，可以报考国内的高校，也可以选择直接到法国留学。

上外附中每年多名学生主修法语

2007年，上外附中开设双语班，让学生主修一门小语种和英语。学校将双语班的学生分为四组，分别以德语、法语、日语、西班牙语和俄语中的一门作为必修课，其中西语和俄语是隔年招生，每年会有多名学生把法语作为主修课程。

上海外国语大学附属学校是一所七年一贯教学的学校，主张双外语并重，从初中预备班开始，学校就开设双语班，

每周有六节是第二外语课，其中有

部分还是外教课。中预和初一年级使用上外附中编写的校本读本，内容多是基本知识，因为是从“零”开始学习，老师在教学过程中更多使用扎实、基础的教学方法，使学生听、说、读、写、译全方位发展。初二以后逐渐加深难度，开始使用法国原版教材，高中后还会配合国内大学法语专业的教材进行教学。

同时，学校也重视对学生语言兴趣的培养，从初一开始开设“小二外”课程，学生还可根据兴趣选修小语种。每年会有很多优秀的非双语班同学报名学习法语，同学们很喜欢和老师在法语课上互动，他们觉得这是一门有意思的拓展课，在学习专业知识的同时锻炼了表达能力，受益良多。

目前，上外附中有七名法语老师，其中硕士研究生六人，本科生一人，都毕业于国内知名大学法语专业，并有法国学习、培训和交流经历。2014年，“法文课程班”项目在中国各院校开设，上外附中作为参加该项目的学校，还接收了一位法国教育部派遣的法语文学教师参与授课。