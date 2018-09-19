东海全面开渔，大量“虾兵蟹将”涌入沪上水产市场-鲳鱼上市量大增售价五年来最低

晨报记者 谢克伟

9月16日中午12时，持续了4个半月的伏季休渔期全部结束，东海全面开渔，东海周边渔民千船竞发。昨天，来自本市部分菜市场的消息显示，东海开渔后，东海鲳鱼大批量上市，产量翻番，售价跌入5年来最低。

东海海鲜大量入沪

据悉，供应上海市场的东海海鲜以浙江等地渔民捕捞为主，浙江捕捞渔民又以宁波舟山、象山等一带渔民最有名，上海本地渔民东海海鲜捕捞量很有限，而东海海鲜以鲳鱼、带鱼、小黄鱼、梭子蟹、海虾最传统、最常见，供应量最多。

据渔政部门统计，今年5月1日起，宁波共有4650艘渔船实施了伏季休渔。根据2018年浙江省海洋休渔禁渔的通告，今年宁波伏休渔船分三批次开捕：第一批是8月1日中午12时，2113艘围敷网、桁杆拖虾、笼壶和刺网作业渔船最先开捕；第二批是8月16日中午12时，224艘帆张网以外的张网渔船开捕；第三批是拖网、帆张网等作业渔船以及同步休渔的渔业捕捞辅助船于9月16日中午12时开捕。

东海全面开渔后，东海海鲜开始大量集中入沪销售。记者昨天通过本市渔政部门联系了宁波渔民，当地渔民透露，在鲳鱼、带鱼、小黄鱼、梭子蟹、海虾常见品种中，今年鲳鱼上市量最大，上市量之大为5年里少有，带鱼则小幅增产，梭子蟹产量有所下降，小黄鱼、海虾上市量依然很少。

部分海鲜不是“很便宜”

“2015年、2016年和 2017年，梭子蟹产量特别高，特别是2015年和2016年，梭子蟹集中大量上市后，最高峰时，很肥壮的三四两重的梭子蟹最低零售价只有10左右元一斤。”上海菜市场的摊主回忆。

但今年梭子蟹上市量好像没有前两年这么多，售价也没有前两年便宜，如三四两重的蟹售价要16-18元一斤。同时记者了解到，目前上市的小黄鱼重量大多在一两左右，甚至更小，二两及以上小黄鱼市场上很少见，小黄鱼的零售价在14-20元左右一斤，而很小的海虾也要卖到10多元一斤，略微大的海虾则要卖到20多元一斤，小黄鱼与海虾没有凸显出开渔后“很便宜”感觉。同样，带鱼上市量也未见同比明显增加，其售价按照大小零售卖14-30元一斤，售价与去年基本持平。

记者昨天还在部分菜市场了解到，目前，三两左右重的东海鲳鱼普遍卖18-20元一斤，一至二两重的鲳鱼只卖10元左右一斤，重四两左右的东海鲳鱼也只卖30元左右一斤。宁海东路菜场海鲜摊主告诉记者，往年四两左右鲳鱼都要卖到50-60元一斤，而一至二两重的东海鲳鱼也都要卖20元以上一斤，今年鲳鱼上市量较往年翻番，零售价只有往年的一半甚至不到一半。由于大量集中上市，记者看到，台湾路菜市场有摊主开始批发销售东海鲳鱼，重量2两不到的鲳鱼2斤起售，10元一斤。不到一个上午，该摊主就销售鲳鱼近千斤。

“双节”期间售价略涨

与此同时，记者询问宁波渔民，中秋和国庆期间东海海鲜捕捞量是否会减少、价格是否会上涨，渔民们表示，出于长假休假原因，双节期间有可能适当减少出船天数，捕捞量可能会减少，售价可能会略涨，但总产量不会大跌，售价也不会大涨。

宁海东路、人民路、台湾路、大沽路等菜场摊主同样表示，东海海鲜这两天一直在源源不断入沪销售，中秋国庆双节期间仍然会有渔民出海捕捞，菜场摊主也大多数不会休假，期间东海海鲜仍然会确保市场供应。

为什么这两年梭子蟹供应量变化起伏那么大，又为什么今年鲳鱼会突然明显增产？对此，东海水产研究所的专家表示，他们已经注意到近年来东海鱼汛和蟹汛的变化，但还未找到变化的原因。但可以肯定，东海生态环境持续改善，是增产的一个重要原因。