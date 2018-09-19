违法不服处罚，嚣张外卖小哥戳眼袭警-违法记录达10多次，不知悔改竟称与受伤交警“有缘分”

记者 吴艺璇 通讯员 宋严

晨报讯 近日，普陀交警在处理一起交通违法时，遭到一名屡次交通违法的外卖小哥突袭，其按住民警的头，用手指部猛插其眼睛，造成民警眼睑裂伤。目前，犯罪嫌疑人彭某已被警方刑事拘留。

9月12日11时许，正是每天外卖平台骑手送餐的高峰时段。外卖骑手彭某驾驶电动自行车在真北路梅川路路口南200米处的机动车道内逆向行驶，被普陀公安分局交警支队四大队民警徐悦发现。徐悦当即示意彭某停车接受处罚。面对交警的停车示意，彭某非但没有配合，反而加速逃逸，企图逃避处罚。徐悦驾驶摩托车一路追赶，最终在金沙江路近中江路路口东150米处将彭某截停。

经交警查询，彭某竟有10多次违法记录。徐悦于是告知他到普陀公安分局交警支队四大队接受相关安全教育后再作处罚，并将彭某电动自行车暂扣。下午2时50分许，徐悦在分局交警支队四大队队部二楼大厅接待处依法对彭某的交通违法行为进行处罚时，怀恨在心的彭某竟趁民警不备突然袭击，用左手按住徐悦头部，用右手猛插徐悦眼部。幸好被一旁的民警薛赵捷及时发现并将彭某控制住。经验伤，徐悦右眼面多处抓伤，眼睑裂伤，缝三针。

记者昨天在看守所见到彭某，当记者问他是否知道为何被交警处罚时，彭某竟说：“可能是我和他有缘分吧。”谈到自己的所作所为，彭某一直保持微笑。

目前，犯罪嫌疑人彭某因涉嫌妨害公务罪被普陀警方刑事拘留，案件还在进一步审理中。