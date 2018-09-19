公交司机突发疾病昏迷 幸亏乘客及时踩住刹车-警民联手救援助司机脱险，未发生交通拥堵等状况

记者 吴艺璇

晨报讯 昨天上午9时许，一辆满载乘客的石南专线公交车在行驶至奉贤区四团镇六团公路川南奉公路路口附近时，公交车司机突发疾病，头靠在车窗玻璃上一动不动，幸亏前排乘客及时上前踩住刹车，才避免了一场车祸的发生。

虽然乘客的生命安全一时未受损伤，但此时的公交车司机却还在昏迷之中。正当乘客们感到惊慌失措之时，有几名乘客突然想到车辆停靠位置刚好离四团派出所不远。几名乘客自发来到四团派出所求助。

接到求助，四团派出所民警沈军立即赶至现场处置。而此时，正在附近执勤的交警袁野也刚好途经此地，于是两名民警分工合作，一名民警迅速将驾驶员的安全带解开，帮助其顺畅呼吸，并试图将其叫醒，另一名民警则负责疏导周边车辆和群众，避免周边交通发生拥堵。同时，民警第一时间联系了120到场。

几分钟后，驾驶员逐渐清醒过来，但对刚刚发生的事却浑然不知。此时，120也已到场，考虑到该驾驶员的身体状况并不适合继续开车，民警协助120将司机送往奉城医院做进一步救治。

随后，民警联系公交公司派另外的司机过来将公交车开走，并协调车上的乘客坐后一班车离开。

由于民警处置及时，现场未发生交通拥堵等状况，据悉，现该名公交司机已脱离危险。