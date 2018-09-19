风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

股市低迷，很多投资者会打电话询问上市公司董秘，问为什么你们公司的股票一直跌跌不休啊，上市公司一般都是公式化回答：二级市场股价波动跟我们没有关系，其实，如果从市值管理的角度看，上市公司怎么可以做局外人呢？

日前盛和资源发布公告，拟通过多项措施维护股价稳定，具体包括：股东提前终止减持计划、控股股东中国地质科学院矿产综合利用研究所承诺未来一年不减持、拟进行不超过1.88亿元股份回购等。

公司还倡议公司股东，尤其是持股5%以上股东，在法律法规许可、各方条件成熟的情况下（不影响控股股东地位），结合其自身经济情况不减持，并且增持公司股票；支持鼓励公司董事、监事、高级管理人员以及员工按规定增持公司股票；提醒已将公司股票质押的股东做好相关风险管理机制。

“我觉得这才是上市公司应该有的负责任的表现，虽然股价的涨跌对公司的业绩不会产生任何影响，因为上市公司不是通过倒买股票来赚取利润的，但说股价下跌对上市公司完全没有影响也是非常片面的。首先是资产损失，股票是有价证券，股价下跌，资产缩水。作为可抵押性资产减少，银行贷款额减少，资金周转困难，大股东套现解决资金周转的成本提高。其次作为控股大股东，要考虑自己辛苦创立的企业能否一直拥有话语权。股价下跌，对于想购并这家公司的机构投资者来说就能以极少的资金购买到控股股份，使公司控股权易主。”高智说。股价如果持续处于一种不稳定状态或者下跌趋势中，还会打击投资者和管理层的信心，以至于影响企业融资需求。

“盛和资源这样做是有信心和担当的表示，这家公司今年上半年实现营业收入33.22亿元，同比增长50.26%，实现净利润1.94亿元，同比增长44.49%。从长期看，稀土行业供不应求格局已经确立，预期下半年行业整治会更常态化、趋严化，稀土价格有望向好，所以盛和资源作出回购等举措是明智的。”郁教授道。事实上，消息公布后，该股就连续收阳。

今日行情预测：整理仓位：70%