展示面向5G的人工智能驾驶-“新融合，新动能”2018世界智能网联汽车大会在沪举行

谁能掌控未来？愈演愈烈的智能化风潮，让深处变革的汽车行业或将迎来一次重构。是传统的汽车强国欧洲、日本、美国继续引领风潮，还是新兴的中国能够在新一轮比拼中拔得头筹？是具有百年底蕴的奔驰、奥迪进一步强化战略地位，还是虎视眈眈的特斯拉、蔚来们强势颠覆传统？

到底谁能掌控着更加智能的未来？这是智能化赋予汽车的未来与猜想。这应该也是今年在工博会期间还将继续举办2018年世界智能网联汽车大会的初衷和目的所在。

智能网联汽车已成为全球汽车产业技术变革和转型升级的战略制造业。一直以来，汽车行业都是推动新一轮科技革命和产业革命的重要力量，是建设强国的重要支撑，是国民经济的重要支柱。目前，美国、日本、欧洲等汽车强国已经制定了智能网联汽车发展战略，加快推进核心技术研发，积极开展测试验证。中国也在提速。据悉，制造强国战略已经明确将智能网联汽车与节能汽车、新能源汽车并列为重要的发展战略。

2017年，三部委联合发布的《汽车产业中长期发展规划》中，提出将智能网联汽车作为我国汽车产业转型升级的重要突破口；到2020年，智能网联汽车与国际同步发展；到2025年，智能网联汽车进入世界先进行列的发展目标。

随着我国汽车产品加快向智能化、网联化方向发展，智能网联汽车产业的良好发展环境正在形成，产业发展的基础优势正在显现。据工业和信息化部装备工业司副司长瞿国春透露，我国在智能网联汽车布局上已经形成了五大特点：一是在产业规划方面。在我国汽车产业中长期发展规划中，智能网联汽车技术路线处于领头位置。二是在标准法规方面。我国成立了全国汽车标准委员会、智能网联汽车标准委员会，制定发布了国家智能网联汽车标准体系，开展了一系列重点标准修订。三是在测试示范方面。工业和信息化部联合公安部、交通运输部等部门出台了智能网联汽车道路测试管理规范。“目前已有12个地区，共发放32张智能网联汽车道路测试的牌照。北京、上海、重庆、无锡等七个地区建设了智能网联汽车测试示范区。”四是在关键技术研发方面。我国在智能网联汽车的车辆控制计算平台、信息安全、雷达、人机交互等方面均取得技术突破，并开展5G技术在车辆应用研发验证。五是在产业链的培育方面。百度、阿里、腾讯等互联网企业从技术和资本布局智能网联领域。科大讯飞、华为等企业发挥自身优势，在高精度地图、人工智能、信息通信等领域已经开展无人驾驶技术研究。

但无论是复杂的道路基础设施建设、对智能网联汽车的价值认知不同，还是关键性核心技术的缺失也对智能网联汽车的发展提出了新的要求。

据本市经济信息化委副主任戎之勤介绍，去年上海市政府和工信部成功首次举办了首届世界智能网联汽车大会，得到了世界各界的好评。为了加快推进智能网联汽车发展，网联汽车大会社会各界，各地省市展开类似的智能网联汽车大会也非常之多。今年大会以“新融合，新动能”为主题，进一步促进全球创新资源和长三角产业资源新融合，形成智能网联汽车发展新动能，推动上海成为智能网联汽车产业发展新高地，从而加快迈向世界级汽车产业中心。

今年大会当中，智能自动驾驶体验将展示面向5G的人工智能驾驶，从智慧出行出发加快推动汽车、电子、软件、通信、交通等行业融合发展。这两天国内外汽车、交通、电子、信息、通信、互联网等一些行业协会的重要组织聚集上海，比如国际汽车工程协会，世界道路协会，智能交通系统分会等等，共同展示智能网联汽车和智慧交通领域最新技术和产品成果。在大会上共同探讨智能网联汽车开放路测试最新政策法规、标准规范。

智能网联汽车是我国抢占汽车产业未来战略的制高点，是国家汽车产业转型升级、由大变强的重要突破口，是关联众多重点领域协同创新、构建新型交通运输体系的重要载体，并在塑造产业生态、推动国家创新、提高交通安全、实现节能减排等方面具有重大战略意义。

2018世界智能网联汽车大会是全球智能网联汽车发展进程中的一件大事，是全力打响上海制造品牌的一个具体举措，也是推进交通强国、数字中国、智慧社会建设的一个重要载体。（易 水）