风行智联生态体系启动仪式成功举行-“智能社交SUV”风行T5同步上市

9月16日，以“风行天下，智驭未来”为主题，东风柳汽与腾讯车联战略合作签署暨风行智联生态体系启动仪式，在深圳成功举行。在活动中，东风风行携手腾讯车联，将在场景研究、车联网生态、云计算、广宣、自动驾驶、信息安全等六大板块开展全面战略合作，共同打造智能网联生态云平台。

东风风行是首批与腾讯车联战略合作的车企之一，且合作范围最广泛、合作程度最深、产品功能最全面。此次与腾讯车联战略合作签署，可以说让东风风行站在了科技的最前沿，结合各自优势资源打通合作通道，实现汽车制造企业和互联网企业的深度融合。根据协议，东风风行与腾讯车联，将在场景研究、车联网生态、云计算、广宣、自动驾驶、信息安全等六大板块开展全面战略合作，并在用户、生态、技术三方面开放共享，共建汽车智联。

与此同时，定位为“智能社交SUV”的风行T5正式上市，售价8.49—13.59万元。同步上市的风行T5，不仅是东风风行在品牌形象升级、产品定位升级、管理创新升级背景下，匠心打造的“更懂你”的智能社交SUV，也是东风风行与腾讯车联、智网科技、大陆集团、华阳集团等合作伙伴精诚合作的丰硕成果。其搭载“Futu relink 3.0”车联网系统，通过全面链接腾讯车联“A I in car”全方案，可让用户与车机之间无需身份识别、腾讯账号无障碍打通，同时还带来“上车不用钥匙、开车不用手机、支付不用钱包”的用车体验。 （焦坚英）