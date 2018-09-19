宝马诠释未来出行哲学-BMW V ision iNEXT初登场就已捍卫创新领先地位

国内短时间内兴起的众多造车新势力一直在制造着有关新能源车的热门话题，但这些小动作跟传统汽车企业的大规划比起来还是显得有些稚嫩，当类似宝马这种充满创新精神的“造车正规军”投入战场以后，你才会了解到宝马的举动会给汽车行业带来巨大影响：未来的竞争将不仅仅限于互联、电池或续航里程等具体层面，而是涵盖设计、自动化、互联化、电动化和共享化/服务化各个领域的创新实力与整合能力。

“BMW Vision iNEXT环球之旅”的最大亮点就是宝马集团展示了旗下最新的概念车—BMW Vision iNEXT。它是一款全面互联、提供高度自动驾驶功能的纯电动车，展现了面向未来的前瞻设计和尖端科技。BMW Vision iNEXT代表了宝马集团对于未来出行的构想与实践，以创新的方式诠释了未来出行时代的纯粹驾驶乐趣。该款车将于2021年在丁格芬工厂投入量产，其量产车型将成为宝马集团下一代的技术旗舰车型。

预览BMW V ision iNEXT解读宝马下一代的技术旗舰

宝马集团董事长科鲁格先生表示：“BMW V ision iNEXT代表了驾驶乐趣的全新时代，它进一步强化了宝马集团在领导未来出行方面的重要地位。”作为一款全面互联、提供高度自动驾驶功能的纯电动汽车，BMW V ision iNEXT首次将宝马集团在战略创新领域（设计、自动化、互联化、电动化、共享化/服务化）的所有关键技术集于一身，并通过以人为本的方式回答了这个问题：“当汽车不再必须通过人来操控，只有当人们想驾驶或需要介入驾驶时，汽车将会是什么样子？”

BMW Vision iNEXT这款概念车展现了面向未来的的前瞻设计和尖端科技，通过创新的方式诠释了未来出行时代的纯粹驾驶乐趣。初见BMW V ision iNEXT，极富雕塑感的车身外观肌肉线条十足，令人联想到BMW高性能运动型多功能车（SAV），醒目的漆面和精致的车身细节，玫瑰金色车身自带流动的光芒、渐变效果亦动亦静。当车辆解锁，醒目的蓝色线条光晕即刻显现。车窗，车灯，每一处玻璃的设计都平滑式融入，呈现浑然一体的视觉效果。

BMW V ision iNEXT提供两种驾驶模式：主动驾驶模式和自动驾驶模式。主动驾驶模式下，驾驶者可体验到电力驱动系统带来的强劲动力和静谧的驾驶体验，并真正做到零排放。自动驾驶模式下，则为驾乘者打造一个舒适安全，可享受娱乐、亦可专注驾驶的空间，以满足驾乘者的多样化需求。车内犹如一个轻松舒适、充满时尚家居感的移动生活空间，即：全新的“我的专属空间”。

隐于无形，科技感十足的“Shy Tech”隐形创新科技是BMW V ision iNEXT的另一大亮点。除驾驶舱的方向盘和显示屏外，BMW V ision iNEXT上再没有其他屏幕或按钮。为了营造后排空间的温馨家居感，秉承以人为本的设计理念，将先进的智能科技通过润物细无声的方式，来满足驾乘者的不同需求。人们在木质或织物表面上即可完成多种功能操作。传统的显示屏将不再是必需品，而是通过智能投影就能将车内的任何表面变为互动界面。“Shy Tech”隐形创新科技主要体现为三项科技：智能个人助理、智能材质和智能光束。玩转BMW V ision iNEXT宝马集团未来发展创新先锋

通过BMW V ision iNEXT这款“飞”来的新旗舰，宝马集团再次展现强大的创新领导力：在2013年就推出集团旗下全新子品牌BMW i的首款纯电动BMW i3和插电式混合动力跑车BMW i8。当其他品牌还在犹豫观望时，宝马集团目前已有超过25万辆电动汽车行驶在路上。当其他品牌终于决定进入电动车市场的时候，宝马集团却已经开始诠释“人”、未来设计以及科技的关系了。

不仅如此，宝马还拥有清晰的未来产品路线图：2019年推出M INI纯电动汽车；2020年推出BMW iX 3纯电动汽车；2021年，BMW V ision iNEXT实现量产。到2025年，宝马集团将提供25款电动车型，其中12款为纯电动车。推进BMW V ision iNEXT宝马始终重视中国重要地位

本次“BMW V ision iNEXT环球之旅”在全球范围仅选择了三个国家的四个城市（慕尼黑、纽约、旧金山、北京），北京成为了压轴的收官之站。宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐先生指出：“中国在数字化和电动化转型中的领导地位愈加突出，因此我们已经建立起强大的本土研发网络，并携手中国高科技领军企业协同发展。中国已经成为全球最大的新能源市场，也是自动驾驶领域走在前列的市场之一。宝马集团致力于在这一历史性的转型过程中发挥先锋作用，并已在中国市场迈出坚定步伐，以期塑造未来交通出行。2020年我们将在沈阳投产纯电动BMW iX 3，而全新BMW iNex t车型也将在2021年量产后引入中国市场。”（邬思蓓）