习近平致信2018世界人工智能大会引起热烈反响-“习主席的贺信为我们指明发展方向”

昨天下午，2018世界人工智能大会主会场论坛活动精彩谢幕。

大会开幕首日，国家主席习近平致信，向2018世界人工智能大会的召开表示热烈祝贺。连日来，习主席的贺信在与会者中引起热烈反响，大家纷纷表示深受鼓舞，并发表了各自的看法。

●猎豹移动董事长兼CEO傅盛：

习近平主席向大会发出的贺信给我们指明了发展的方向，让我们深受鼓舞，更加坚定了信心。

●云从科技副总裁张立：

无论是从邀请的嘉宾阵容，还是“干货满满”的演讲内容来看，此次世界人工智能大会都是一场无比精彩的科技盛会。而且大会召开当天，习主席还亲自致贺信，相关的国家领导人甚至亲临现场。这样一场科技领域的大会能够得到国家层面的大力支持，其实也能够直接体现出人工智能产业发展的重要性，无论对学术界、工业界，还是我们企业来说，都是一种极大的鼓舞。

●北京大学教授、中华人民共和国工业和信息化部原副部长杨学山教授：

习主席在贺信中指出，中国正致力于实现高质量发展，人工智能会对经济社会发展智能化水平的提升，增强公共社会服务管理的能力起到积极的作用。实际上习主席的讲话既是对我们人工智能发展的总结，也是对我们未来发展提出了明确的方向和目标。

●新松机器人自动化股份有限公司总裁、中科新松有限公司董事长曲道奎：

习主席在贺信中指出新一代人工智能正在全球范围内蓬勃兴起，为经济社会发展注入了新动能，正在深刻改变人们的生产生活方式。

目前机器人发展已经进入到了2.0时代，逐渐由机器向人进化，更多的强调机器人的自主性和智能感知。人工智能技术的发展，为机器人加速智能化提供了无限可能，如果说人工智能是一项抽象的技术和概念，那么机器人就是将这项技术实体化和实用化的重要载体。机器人与人工智能的结合，将会给中国的生产模式、生活方式带来颠覆性的变革，大力推动我国经济社会的发展。

晨报记者 张 立 谢 竲 苗夏丽

姜欣愉 章姝敏