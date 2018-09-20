世界人工智能大会应用展示区开放至周日

记者 徐妍斐 潘文

晨报讯 昨天，为期3天的“2018世界人工智能大会”主会场论坛活动精彩谢幕。2018世界人工智能大会以“人工智能赋能新时代”为主题，以“高端化、国际化、专业化、市场化”为特征，吸引了全球顶尖科学家、著名企业家和创新创业领军人物齐聚一堂，共同探讨人工智能的技术演进与应用赋能，展示人工智能在智造、交通、健康、金融、教育、零售、服务等多个领域的创新技术和应用前景，展望人工智能与人类社会发展的未来。

●大会围绕人工智能尖端科学研究与负责任发展、人工智能安全伦理规范、人工智能与国家安全、人工智能与网络安全、人工智能的法律问题等五大前沿议题，通过1场主论坛、33场主题论坛、5场高端对话、22场发布活动，打造了世界顶尖的人工智能合作交流平台。包括图灵奖得主在内的335位学术界领军人物、产业界领袖参会发表致辞、演讲。

●本届大会还引入了广泛的技术应用和展示。在大会主会场区域的 AI精品展区和 7个“AI+”应用体验区，共有146家国内外顶级科技企业展示人工智能最新技术。

●大会发布了《关于加快推进上海人工智能高质量发展的实施办法》，围绕加快人工智能人才队伍建设、深化数据资源开放和应用、深化人工智能产业协同创新、推动产业布局和集聚、加大政府引导和投融资支持力度等5个方面，提出了22条具体举措，加强精准施策，为上海人工智能高质量发展提供了强有力支撑。

● “2018世界人工智能大会”主会场论坛活动已圆满落幕，应用展示区域将继续向预约观众开放至9月23日。