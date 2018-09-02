G40崇明段国庆实施多项排堵措施-电子警察抓拍客货分道违法

晨报记者 郁文艳

中秋、国庆假期即将来临，近年来，上海长江隧桥逢节假日拥堵已成为常态。随着苏通大桥节假日部分时段货车禁行，又给上海长江隧桥及相关道路带来了新的交通压力。

今年10月1日起，G40沪陕高速崇明段将试点“客货分道违法抓拍电子警察”系统，同时配合匝道合流区的交通处置措施，以期尽快破解苏通大桥货车禁行带来的交通压力。

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崇明交警方面介绍，从今年 “五一”假期开始，对G40沪陕高速崇明段开始执行严格的客货分道行驶管理措施，同时也请相关公司开始研发“客货分道违法抓拍电子警察”系统，目前初步研发完成，将于此次国庆长假开始试用，“一个阶段试用之后，我们将评估效果，尽快推广。”

配合这套电子警察系统，崇明交警还将优化匝道合流区交通处置措施，“原先合流区是要求处在最外侧一根车道的货车逐渐变道到里面车道，但是，货车变道速度较慢，影响通行。现在新的方案是通过设置水马，让客车变道，货车保持原车道。”

此外，G40沪陕高速崇明段还新增了多块禁止占用应急车道指示牌，增设了10套移动式应急车道违法抓拍电子警察设备。

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这些年来，随着上海长江隧桥车流量的增大，小小的长兴岛服务区已经不能满足各方面需求，每逢节假日，停车、上厕所、加油都成了问题。受制于场地条件等各方面因素，服务区扩容存在一定困难。

今年，各方面想方设法对长兴岛服务区（下行线），即崇明往浦东方向，新增了140个车位，其中固定车位70个，临时车位70个，使得服务区总车位数量增加到185个。

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今年，崇明还进一步强化地面与高速的交通联动疏导，即通过控制陈海公路信号灯时间来保证上海长江隧桥不出现长时间拥堵。

具体来说，在假期前两天，若大桥出现拥堵，就延长陈海公路东段几处信号灯绿灯时间，让大桥上车流尽快下来，通过陈海公路抵达目的地；假期后两天，大桥上车流较大时，适当缩短陈海公路东段几处信号灯绿灯时间，让陈海公路发挥蓄车场的功能。

此外，在崇明往浦东的隧道入口，也会通过信号灯的调控来保证道路通行能力。具体措施是，通过控制车道信号灯的开关，交替放行不同车道的车辆，这将是今年可能采取的新措施。

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崇明还充分发挥水上交通分流作用，提升水上交通运能，缓解节假日隧桥车辆通行压力，投入一定资金，委托建造了两艘高速车客渡轮。9月18日，新造的高速客轮“生态岛 1”、“生态岛 2”投入运营。

据介绍，此次新增的两艘“生态岛”系列快速车客渡轮每艘设计载客328人、载小轿车65辆，总长70.32米，甲板宽 15.2米，设计航速18节。在南门-石洞口两港之间的最短航程耗时约45分钟，在同等通航条件下，比原来的船缩短20分钟。

目前，“生态岛”系列快速车客渡轮暂定每天运营时间为：南门港始发9:00、13:00，石洞口始发 11:00、15:00。

如果从时间上来计算，对于居住在宝山、原闸北北部等区域的居民前往崇明中西部的城桥镇（南门）等地以及东平森林公园、明珠湖、西沙湿地等西部景点，会比走长江隧桥节约时间，尤其是在长江隧桥拥堵的情况下。