第二十届中国国际工业博览会昨日开幕-“中国天眼”守护环境

晨报记者 潘文 吴正彬

昨日，第二十届中国国际工业博览会在国家会展中心（上海）正式拉开帷幕。本届工博会的主题是“创新、智能、绿色”，展览规模达28万平方米，预计观众人数将超过17万人次。记者在展会开幕式上了解到，“高分五号卫星”获得了本届工博会特别荣誉奖，中国北斗精准时空服务平台、兆芯开先KX-6000系列国产x86处理器获得了金奖，上汽荣威Marvel X、激光小型铯原子钟TA100等获得了创新金奖，讯飞翻译机2.0、蔚来专属桩等获得了工业设计金奖。

能遥感探测空气的卫星

在本届工博会上，记者发现了不少关于生态环境保护和治理方面的展品，这些展品的热度始终居高不下。

在中国航天科技集团公司的展台前，一个1:3的卫星模型引来不少观众驻足观看。该卫星叫做“高分五号卫星”，是世界首颗实现对大气和陆地综合观测的全谱段高光谱卫星，也是我国光谱分辨率最高的卫星。

“它就像一颗天眼一样，能够对大气环境、陆表生态环境、水环境等进行高精度的监测。”工作人员举例道：“比如说，一个湖泊的藻类生长情况出现了异样，某种藻类开始蔓延，环保部门想要了解是哪种藻类在蔓延，蔓延趋势如何。这时候，我们就可以借助高分五号卫星上搭载的可见短波红外高光谱相机，对这个湖泊的水生植物的光谱数据进行重点观测和记录。

工作人员表示，借助高分五号卫星高光谱、大范围、定量化探测等特点，对二氧化氮、二氧化硫等污染气体，以及二氧化碳、甲烷等温室气体的高精度遥感探测也都已经成为可能。“未来，与我们生活息息相关的空气质量问题也将得到有效的治理和解决。”

本届工博会上，北斗导航相关展品也成为了展会的一大亮点。“这是一艘用来做水域测绘的船，它也搭载了北斗导航的模块。借助北斗导航的高精度定位，它可以帮助我们实现精准测绘。”在北斗展区，一名工作人员指着一艘一米多长、看着有点像模型的黄色小船对记者介绍到：“比如，我们可以把船上搭载的这些测绘传感器换成水质监测传感器，然后再用卫星导航系统来控制船开到特定水域，就能实现对这些水域水质的定点监测。”

能“听懂”车主想法的车

在1号馆的新能源与智能网联汽车展上，多家企业带来了新能源整车、新能源客车、智能网联汽车配套设施等展品。

上汽集团展出了今年新推出的电动汽车+智能网联SUV M arvel X。据现场工作人员介绍：“这款车配备了斑马3.0系统，无需用手去操控电子屏，直接说话就可以操控车辆。例如说一句‘下雨了’，车窗就会自动关闭；说一句‘我想看蓝天’，天窗就会打开；说一句‘我想去肯德基’，系统就会自动帮你找到最近的几家店和路线。”

这款车还搭载了A I Pilot智能驾驶辅助系统，市民在拥堵的市区车道、高架路上行驶时，可以通过智能驾驶辅助系统实现自动驾驶，驾驶员只需把手虚搭在方向盘上就可以了，无需踩刹车等操作。

工作人员介绍说：“目前M arvel X这款车子分为两驱和四驱两种，两驱版本有一个‘快递到车’功能，车子前面有一个空间可以放东西，如果有快递送到家里但人不在家，车主可以通过手机打开引擎盖，让快递员把包裹放在这个‘储物间’里，相当于一个快递柜。

能“读懂”方言的翻译机

“你要做啥子？”“你长得真磕碜！”识别语音后，翻译机立刻把这些方言准确地翻译成了英文。在展会现场，科大讯飞带来了今年四月份推出的翻译机，它不仅可以实现中文和30多种外语的翻译，还能够识别粤语、四川话、东北话、河南话等方言，并将其翻译成英文。

工作人员介绍说：“离线操作时，这款翻译机可以实现中英、中日、中韩、中俄互译。中文识别率已经达到99.8%，联网翻译时可达到英语六级水平，离线翻译时可达到英语四级水平，日常交流是没问题的。”

除了语音翻译外，这款翻译机还支持拍照翻译、人工翻译和口语学习等。“对着翻译机跟读英文句子后，机器会对你的语音等进行打分和纠错，并告诉你应该如何纠正读音，可以用来学习英语。”工作人员介绍说。虽然展会现场环境比较嘈杂，但记者多次体验后发现，翻译机还是准确地“辨别”出了不标准的英语发音。

费斯托在本届工博会上还带来了最新仿生成果——应用人工智能的仿生工位。仿生工位的核心组成部分是一个仿生机器人手臂，据工作人员介绍：“穿上特殊工作服后，就可以像电影里的‘钢铁侠’和机器人一样，操控这个‘仿生手臂’。”