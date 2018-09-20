《究竟得多“充足”的理由能让居民屋顶一漏5年》追踪-房屋已在维修，有专家监督验收

首席记者 叶松丽

晨报讯 9月7日，晨报刊发《究竟得多“充足”的理由能让居民屋顶一漏5年》一文，报道了“闵行区颛桥镇好世凤凰城业主童先生家房屋因渗漏断断续续修了5年，至今还没修好，而一年中竟有半年处在维修状态”一事。此事见报后，颛桥镇相关部门立即制订有针对性的维修方案。昨天下午，颛桥镇房办康主任称，已邀请闵行区房屋维修应急中心专家对修缮工程进行监督和验收，确保本次维修成功。

对于童先生质疑的“为什么5年来一直是同一家维修公司在施工”的问题，康主任表示，因为这是5年前前任物业公司找来的维修方，该公司与前任物业签有合同，付了款。后来的维修，因为都是在保修期内，该维修公司提供保修服务，不需要另外付钱。

康主任说，此次维修，街道邀请了区房屋维修应急中心的专家来现场指导工作，帮助这家维修公司确定漏点。施工完成后，区房屋维修应急中心还会进行验收。“此次维修争取在9月底完成。目前来看，这次找漏点工作是成功的。施工期间，上海下了两场大雨，但童先生家里没有再出现渗漏情况。”

康主任还表示，目前好世凤凰城小区还有很多户有着类似情况，“9月底，上一届业委会离任审计完成后，会尽快让新一届业委会提取维修基金，对渗漏房屋进行维修。”