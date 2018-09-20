首批纯电动出租车起步价16元-设有“智能后视镜”，内部暗藏双摄像头

记者 钟晖

晨报讯 昨天，大众出租首批10辆荣威Ei5纯电动出租车试验载客运营。其起步价和途安一样，为16元。这是沪上首次使用纯电动出租车载客试运营。大众方面表示，还有40辆纯电动车将于国庆节前推出。到进博会开幕之时，大众出租将有100辆新能源车为宾客提供“清洁出行”。

从外观上看，这款纯电动车很像“奔驰”。车内没有排挡，没有离合器。记者乘坐后发现，车辆启动时没有任何噪音，与途安出租车相比，具有更舒适的乘坐空间和更宽敞的载物空间。行驶时没有碳排量，不会对空气造成污染。同时，车内不设防劫板。

不设置防劫板，运营安全可有保障？驾驶员张国青指了指驾驶员座位正前上方大众特制的“智能后视镜”称：“里面有电子屏幕，驾驶员可用它来接单，不用再分心看手机了，也就是说后视镜摇身一变成了智能手机。”而这款智能后视镜的最大优点是，可全程保护乘客和驾驶员的安全，其内部暗藏了双摄像头，可摄影及录音。不仅如此，车内一旦出现紧急情况，比如驾驶员夜里载客驶入偏僻地区，乘客报警后驾驶员却不停车，监控后台可通过遥控装置迫使车辆停止运行。此外还有GPS卫星定位系统监控车辆情况。

据大众交通集团董事长杨国平介绍，“智能后视镜”兼具实时调度、车辆跟踪、数据采集等功能，该设备整合了来自96822服务热线、大众出行APP等多个订车渠道的信息，让司机营运即上线，一键应约，将更方便乘客通过电话和手机APP约车。

此外，首次试运营的纯电动出租车，满电的续航能力在260-270公里，基本能适应一个白天的营运需求。今后还将有400公里续航里程的纯电动车推出。据估算，与燃油出租车相比，纯电动车新车的百公里燃料成本下降了77.5%。