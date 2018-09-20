百起水果藏针事件让澳陷入恐慌-总理宣布新法严惩犯罪分子，地方政府悬赏10万澳元征线索

晨报记者 徐惠芬 综合报道

澳大利亚“草莓针”恐慌仍未缓解。据英国《卫报》19日报道，目前“草莓藏针”已经扩大到“香蕉藏针”，澳大利亚警方至少接到了100起水果被插针的报告。

“草莓针”也让澳大利亚总理斯科特·莫里森决定紧急引入一项新法案，使得在水果里藏针的犯罪分子将面临更重的刑罚。

水果藏针全国蔓延

据美国广播公司19日报道，澳大利亚联邦政府拟将食物污染罪的最高刑期从10年提至15年，该新法有望本周就在议会获得通过。按照莫里森的说法，鉴于水果藏针事件在全国蔓延，需要尽快引入更严苛的新法。

“这不是玩笑，这不好笑。”澳大利亚总理莫里森19日就草莓藏针事件表示，“你这是让勤劳的澳大利亚人的生命处于危险之中，你这是在恐吓孩子，你这是懦夫的行为。”

首例“草莓藏针”案件在上周报告，最初发生在昆士兰州，后来在澳大利亚6个州都发现了藏针的草莓。英国《卫报》19日称，至今警方已接到至少100起水果被插针报告。

而按照法新社18日的报道，目前“草莓藏针”已经扩大到“苹果藏针”和“香蕉藏针”，在悉尼地区，在一只苹果和一根香蕉中，也发现了藏着的针。

多名消费者咬到了水果里藏着的针，最近的一位受害者是一名正在上2年级的女孩。18日在学校食用午餐盒里的草莓时，她感觉到了草莓里的针，所幸没受伤。此前，曾有一名年轻男子因食用含针的草莓被送到了医院。据其朋友介绍，该男子不小心吞下了藏在草莓里的半根针，事后腹部剧痛被紧急送到医院。

警方调查还没头绪

法新社称，“草莓藏针”事件已在澳大利亚引发全国性恐慌，不过，澳大利亚警方18日承认，至今仍不清楚作案者为何人。

“我们仍不清楚，何人究竟出于何种目的，会做出这样的事情。”新南威尔士州探长丹尼称，“这些人明明知道这些草莓最后会被孩子或家人食用，却还把针藏在草莓里？显然，这里面有问题。”

丹尼把在草莓等水果里藏针的行为称为“背叛”。据介绍，光在新南威尔士州，就报告了至少20起草莓里藏针的案例。

虽然警方尚未发现嫌疑犯，昆士兰草莓种植者联合会猜测，可能是某个心怀不满的雇员在草莓里藏了针，对此，警方称，这样下结论太早了。

澳大利亚卫生部长格里戈·亨特已下令，要求澳大利亚食品安全管理部门对此展开调查。“这是非常恶毒的犯罪，是对公众的整体袭击。”

此外，地方政府也积极展开调查，在首例案件发生的昆士兰州，政府悬赏10万澳元，作为提供线索的嘉奖。