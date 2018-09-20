4人移植同一人的器官，全患上癌-病例研究者称，这种肿瘤转移现象“非常罕见”

晨报记者 徐惠芬 综合报道

有四位欧洲病人从同一名捐赠者处接受了器官捐献，后来都得了乳腺癌，其中三名因此过世。美国有线新闻网19日报道了这起被专家称为“极为罕见”的病例报告。

该病例报告作者为阿姆斯特丹大学肾脏学教授弗莱德瑞克·伯米尔曼，据其介绍，器官捐赠者是一名53岁女性，2007年因中风死亡，她捐出了自己的肾脏、肺、肝和心脏。

医院对捐赠者展开了常规的检查，包括全面的体检、胸部检查、腹部的超声波检查以及心脏检查等，不过没有检查是否有恶性肿瘤。

对此，研究报告暗示，捐赠者应该是有“微转移”，即癌细胞从原发位置已经转移到其他地方，但因为实在太少，所以没有被发现。

移植手术16个月后，肺的受捐者——一名42岁的妇女因为移植功能障碍入院，结果在她的淋巴结中发现了乳腺癌细胞，DNA分析结果显示，癌细胞来自于捐赠者。

左肾的受捐者——一名62岁的女性，以及肝的受捐者——一名59岁的女性，之后都检查出有同样的恶性肿瘤，并分别在2013年和2014年过世。

第四名受捐赠者在接受一系列治疗后存活了下来，其中包括移除捐赠者的右肾。

伯米尔曼强调，这是极为罕见的案例。一般来说，有活动性恶性肿瘤的人，是不允许器官捐献的。每一例器官移植引起肿瘤转移的可能性在0.01%到0.05%之间。