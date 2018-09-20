“十一黄金周”境外退税有妙招-学会退税给账单再打85折

晨报记者 李俊 见习记者 杨晓东 罗佳明 实习生 杨瑷竹

“十一黄金周”将至，旅游市场迎来全年出境游高峰。每次出行，买买买都是无法省略的项目。为了吸引外国游客购物，许多国家都会推出退税服务，一般而言相当于在原有账单上再打上85折。不过，由于语言障碍、各国退税规定不同、排长队退税需预留大量时间等原因，中国出境消费者每年有近30亿欧元的退税款项无人认领，退税难在很长一段时间里成为国人在海外购物的一大痛点。

究竟应该如何办理退税？看完这一篇，退税不再难——

商场退税：

日韩血拼最直接

在日本工作的林女士嘱咐，不同国家对于增值税和消费税的退税比例不同，而日本是全额退税，因此如果来日本旅行一定要记得办理退税。另外，和一般国家在机场退税不同，日本机场是不办理退税手续的。所以游客需要在购买商品的商店内进行退税，比较方便的是，一般的大型商场都有专门的退税点。

林女士介绍，在付款前，告诉店员需要退税，店员会在检查护照上是否有“上陆许可”的贴纸后办理相关手续；然后填写一式两份的“购买者誓约书”并签字，然后钉在护照上；最后在出境时将“商品购买记录”退税单交回海关即可。

小张是一名在韩国首尔读大学的留学生，她表示，在韩国游玩，商场退税点办理退税最快捷。

据了解，在首尔的几处著名购物点都有专门的退税点。大部分服务的工作人员中文流利，游客只需出示所购商品和退税发票、护照、国际信用卡 (V ISA、Am ex, JCB，M aster)即可当场领取退税金。

不少旅行团出游时推荐的方式也是在商城现金退税。一般在大型的购物点，如Ou tlet、Shopp ing M all等商城，当购物完成后，凭退税单、护照以及信用卡，即可拿到退税的现金，但需要注意的是，在离开该国时，需要将退税单在海关处敲章，然后将退税单寄回商家，作为消费者符合退税政策的凭证。一旦忘记在指定时间内退回，信用卡将被扣除原本需要缴纳的税金，另外将会额外收取一笔罚单。

市内退税所：英法旅行首选

在英国做导游的王先生表示，每年来英国游玩的游客众多，回国时的机场也各不相同，普遍选择包括盖特威克、格拉斯哥、曼彻斯特、伯明翰、希思罗机场。基本上除了希思罗机场和少数机场有可以拿现金的柜台，其他的机场都是需要海关盖戳后通过信用卡方式退款。

考虑到时间较长，王先生更建议游客选择在市内办理退税。据悉，在伦敦、爱丁堡等城市均有市内退税点，在英国，单张30英镑至1000英镑的购物单均可退税，超过1000英镑则不予受理。

王先生也提醒，如果选择市内退税，虽然可以当场拿到现金，但按规定必须在机场给退税单盖章，再由海关寄回商场，才算退税成功。否则，做担保的信用卡将会受到双倍罚金。

另外，欧盟国家也要求退税人在退税后12月以内不会再回到欧盟，且退税的商品购买时间需在三个月内，方可办理退税。

机场退税：

东南亚国家更方便

刚报名随团参加东南亚行回到上海的学生小杨表示，去了东南亚后才发现，并非每个国家都可以购买免税商品，在东南亚，只有新加坡、马来西亚、泰国、越南、印尼五个国家可以办理退税。

“现在泰国买东西最划算，基本上每逢节日和泰皇生日都会打折，而且有的品牌能够打到三折左右。”小杨告诉记者，“在泰国，看到商场有“VAT Refund For Tou rists”标识的，就表示在这里消费达到一定金额可以退税，且在购物日期60天内离开泰国，就可在离境时申请退税。在一个专柜或一家购物中心购物满2000泰铢就可以填写PP10表格，一定要在购物当天拿着收银条到商场客服中心领取该表，并填写给他们确认，隔天是不行的，建议大家集中在一天买好。”

小杨介绍，在免税商场持小票和护照在退税柜台开具黄色退税单。离境时拿着全部行李先到退税海关办公室，将护照和黄色退税单交给海关人员进行检查，检查完后，海关人员会在黄色的单子上盖章签字。之后就可办理登记流程，通过边检后，抵达机场免税购物区到退税办公室持黄色的退税单和护照办理现金领取手续。所退税款可通过现金支付，信用卡转账等方式领取。

退税需要很长的时间排队，能够当场拿到现金。退的是当地货币，想要换成其他货币还要考虑汇率问题，一般每张退税单收取2-3欧元左右的服务费。而信用卡退税在手续上比现金退税更加方便，但却要等待1-3个月内才能到账。

微信支付宝：机场退税为主

“我去英国期间购物，金额也不算低，就在商店开了退税单，准备离开时去机场退税。之前也查了一些攻略，不同的退税公司办理退税的方式也不大一样，多数都能够使用现金、信用卡方式退税，但有一些公司也可以使用微信和支付宝退税”，正在沪上某高校就读研一的赵小姐对晨报记者表示。

记者注意到，目前腾讯退税通小程序提供机场实时退税、回国退税等服务。小刘也表示，自己上次在韩国也体验了一次微信退税服务。“很简单的，当时在海关填好了退税单找到工作人员盖了章后，找到G lobal Blue柜台扫腾讯退税通小程序，出示退税二维码，钱就直接由人民币的形式存入微信钱包的零钱账户中了。

在今年端午节之前，支付宝退税服务就已经覆盖了全球29个国家和地区，全球所有能提供退税的国家中，有70%已经为了服务中国游客，开通了支付宝退税。据了解，支付宝退税最主要的方式就是在机场退税，欧洲目前有14个主流机场支持，亚洲也有3个。具体操作上，游客要找到退税柜台，找开支付宝APP，工作人员扫码后，即可当场完成退税。

信用卡退税：

需收取2%至7%的手续费

信用卡退税与现金退税都是传统的两种退税方式。但具体选择哪种还要以游客的时间和人力成本进行考量。

如果选择现金退税，以伦敦希思罗机场为例，可以选择的币种有英镑、欧元、美元、人民币等，虽然选择人民币是对中国人而言最方便的，但是机场是以英镑计算退税金额，再按照汇率换算成人民币给游客。需要注意的是，机场的汇率和实时汇率相差甚远。市民孙小姐此前在希斯罗机场退税时发现，虽然机场明确竖立了“换其他币种不另外收手续费”的标识，但机场采用英镑与人民币1：7.3的汇率进行兑换，而她如果选择拿英镑再回国前往银行兑换，比例可能达到1：8.8。

游客采用现金退税方式，只能拿到当地货币，回国后基本无法使用，而采用信用卡退税，游客可以直接在机场办理完退税手续后直接就等待退税款入账，避免了在机场再度排长队领取现金的麻烦。事实上，机场工作人员也更倾向于游客选择信用卡退税的方式。仍以希思罗机场为例，孙小姐当天退税时就发现，办理信用卡退税的同时有6个窗口，而受理现金退税的则只有一个窗口，且在现金窗口办理完手续后，如果选择拿英镑需要再排一次队领取，选择其他币种则可以当场领取。从时间和人力成本上考虑，信用卡退税的优势十分明显。

但同时，使用信用卡退税也存在一些缺点，比如款项到账时间长，游客在1-3个月内才能收到退税款、无法追踪确切的退税进程信息、退款至信用卡则可能产生两次货币转换费用等。

值得注意的是，使用信用卡方式退税，每张退税单都会被收取2%至7%的手续费，游客往往拿不到退税公司所承诺的完整退税金额。

此外，近日有市民发现，在莫斯科市著名的中央百货商店消费，离境时可以退税至银联卡了。对此记者联系到了银联国际的一位负责人，该负责人表示，近年来，中国游客出境游目的地更加分散，尤其赴“一带一路”沿线国家的游客数量明显增长。顺应这一趋势，银联国际通过与全球十余家退税机构合作，不断拓展退税服务范围，今年新增俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、阿联酋、摩尔多瓦、马其顿、塞尔维亚7国开通银联退税服务。目前银联退税服务已延伸到44个国家和地区的30多万家商户，覆盖了所有主要退税国家和地区。

[退税小贴士]

为使市民境外游购物退税更加方便，特地整理了各国的退税政策。

●亚洲

日本：

退税条件：同一家商户同一天购买一般商品满 5000日元，1个月内离境，包装完好不可拆封；消费税税率：一般商品8%。

泰国：

退税条件：最低购买金额满 5000泰铢，2个月内离境。

新加坡：

退税条件：16岁以上的游客，最低购买金额满100新币，2个月内离境。

●欧洲

英国：

退税条件：一般商品最低购买金额30英镑，3个月内离境。

法国：

退税条件：16岁以上，非欧盟居民，在同一商户消费满175.01欧元，3个月内离境。

意大利：

退税条件：在同一天，同一商店购买，最低购买金额满154.95欧元。

●美国

退税条件：美国是联邦国家，各州有各州的税收政策，是没有国家级别的游客退税政策的。

在美国旅游业发达的纽约州、加利福尼亚州、佛罗里达州和夏威夷州，没有退销售税的说法。这里只有两个州允许国外旅游者退税，分别是德克萨斯州和路易斯安那州，德州有13个退税点，分布在包括休斯顿在内的6个城市，所退税款要达到10$，销售税率是8.25%。

还有五个州购物免消费税，包括阿拉斯加州、特拉华州、蒙大拿州、新罕布什尔州、俄勒冈州，如果游客想要买大件物品，又正好要到这几个州旅游，可以考虑在这些州购物。

●澳大利亚

退税条件：最低消费金额满300澳元，2个月内离境；消费税税率：一般商品10%。