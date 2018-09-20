乐视网被列失信名单 股价连续大跌

记者 林劲榆

晨报讯 昨日，乐视网发布公告，称其已被列入失信被执行人名单，这也是乐视网首次作出类似公告。受负面消息影响，昨天乐视网大跌6%，收报3.21元。全天成交近10亿元，目前市值为128亿元，相较于上周，短短三个交易日市值缩水超过20%

乐视网称，经查询中国执行信息公开网公示信息，获悉公司被北京市第三中级人民法院、北京市朝阳区法院列入失信被执行人名单，部分公司所涉及案件为未按期支付市场推广费，共计400万元人民币，另涉未按合同约定支付软件开发服务费本金加违约金337万元。

乐视网在公告中称，截至目前非上市体系债务处理小组并未通过现金方式偿还对上市公司的现有债务，上市公司短期无法获得现金支持，因资金缺乏导致的上市公司经营困境并不能有效解除。

公司存在因资金匮乏而无法及时按协议约定支付费用，进而造成违约的风险。

公司目前面临的资金困境和历史债务压力已对上市公司业务、资本市场信誉、品牌建立和恢复形成巨大障碍，公司现任管理层将继续督促非上市关联公司推进债务解决。截至目前，仍未形成有效解决。

根据公开资料显示，贾跃亭、甘薇、乐视控股、乐视移动此前皆被列为失信被执行人。其中，中国执行信息公开网显示，贾跃亭已经7次被列为失信被执行人，乐视控股为6次。