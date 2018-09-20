晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市低开高走，盘中水利、农业、农机等板块涨幅居前，午后石油、地产、银行、保险等权重板块强势领涨，带动股指迅速推高，近期持续的资金净流出态势得以逆转，市场活跃度回升。最后沪市大涨30点，涨幅1.14%。创业板也上涨了1.1%。

尽管近期市场很低迷，最近笔者反反复复强调小散可以不抄底，但千万不能割肉。

根据过往历史，白马股出现补跌行情，大概率是一轮调整接近尾声的标志。截至9月11日，全A破净公司数达303个，占两市股票总数8.56%。回顾过去15年A股历次大底，当前破净规模已经超过2013年和2016年的底部，所以关于底部的那个点是难以预测的，但底部区域是容易判断的，那就是估值有底，政策有底、成交量有底以及抛压有底。

笔者前天还在提醒：外资不顾A股疲弱，逢低努力扫货，其持有A股流通市场已接近6%，比肩国内险资。近期部分QFII机构在不断逆势加仓A股，这是为什么？这难道是不看好后市A股的表现？显然不是，人家在抓紧作战略性布局，所以笔者是相信大盘终将从“政策底”向“市场底”转变的，大盘一定会有一波像样反弹的机会！

其实，就在这几天散户因为恐慌天天忙着离场时，机构们却在贪婪吸货。笔者不知道有人注意到最近ETF市场的变化没有，50ETF和300ETF最近日均增长3亿元，说明机构张着血盆大口承接着散户的恐慌筹码。

也许我们不必期待大盘连续拉升，但在眼下的低位区域坚持对优质错杀股的低吸绝对是一个好的策略，今年最具赚钱效应的反弹也许已经到来。