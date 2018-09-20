风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

昨天说股市低迷，很多投资者会打电话询问上市公司董秘，问为什么你们公司的股票一直跌跌不休啊，上市公司一般都是公式化回答：二级市场股价波动跟我们没有关系，其实，如果从市值管理的角度看，上市公司怎么可以做局外人呢？高智举例日前盛和资源的“拟通过多项措施维护股价稳定”的举措是负责任的表现。

高智觉得虽然股价的涨跌对上市公司的业绩确实不会产生任何影响，因为上市公司不是通过倒买股票来赚取利润的，但说股价下跌对上市公司完全没有影响也是非常片面的。首先是资产损失，股票是有价证券，股价下跌，资产缩水。作为可抵压性资产减少，银行贷款额减少，资金周转困难，大股东套现解决资金周转的成本提高。其次作为控股大股东，要考虑自己辛苦创立的企业能否一直拥有话语权。股价下跌，对于想购并这家公司的机构投资者来说就能以极少的资金购买到控股股份，使公司控股权易主。高智表示：股价如果持续处于一种不稳定状态或者下跌趋势中，还会打击投资者和管理层的信心，以至于影响企业未来再融资需求。

但华风不认为上市公司无视中小投资者感受就一定会带来什么压力，他举例中国石油的例子说：“该股连跌多年，股价跌幅高达百分之八十。对上市公司有什么影响？公司员工照样加薪，领导照样坐在位置上，全无影响。”

“影响肯定是有的，对公司治理、商誉评价、股东利益、员工积极性，还有监管等方面都会有一定负面影响。比如公司若有再融资计划，或增发，或配股，此时如果股价不断下跌，就会影响公司再融资规模和数额。所以我们会看到，当公司有这方面需求时，公司会委托机构出面，进行所谓市值管理，以便成功融资，此时当然就要付出一定代价。”高智说。但他强调这种权宜之计已经被越来越多投资者识破，很多理性的投资者喜欢用脚投票这类“浆糊股”。

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