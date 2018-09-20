人工智能在金融领域应用不断深化-银行反欺诈准确率提高7倍

见习记者 王禹心

9月18日，“2018世界人工智能大会”智能金融主题论坛在上海国际会议中心成功举办。本次活动以“智能金融：定义金融新时代”为主题，以“全球视野，开放共享”为理念力邀国内外人工智能技术领域知名科学家、产业专家、领军企业家和社会各界人士，共同探讨智能金融的明天。

近年来，人工智能在金融领域的应用不断深化，其中最具代表性的当属风控和业务领域，目前已形成了包括智能信贷审批、风控与反欺诈、智能投顾等诸多创新应用。人工智能在银行反欺诈系统上的出色表现，使其准确率较以往提高7倍。

而人工智能与基金销售的“结合”，更多是以智能投顾的方式呈现。有业内人士表示，相比于传统的人工投顾，智能投顾降低了投资者的投资门槛，也方便了其投资组合的创建。但同时我国智能投顾的发展还处于初级阶段，仍面临诸多问题。

人工智能与银行

人工智能在金融领域被广泛应用，对于普通用户来说，看似银行发来的一条普通短信，但这背后可能就有人工智能的“身影”。

从营销的角度来说，信用卡分期是银行的一项重要营收来源，银行通过发短信的方式推广办理分期业务。面对海量的用户，银行不会给所有客户进行短信发送，一是会降低信息的有效性，另一方面也会给非目标客户带来不必要的打扰。

在过去，银行依据专家规则会对用户进行一个大致的分类，例如通过专家的测试分析可能发现，上海人喜欢做分期，男性普遍会比女性更爱做分期，那么上海的男性可能就会收到一条银行发来的关于分期的短信。

但不是上海的男性也可能会做分期，这就使得以往的专家规则，从精准度和覆盖度上有很大的欠缺，人工智能很好的弥补了这一点，使银行在抓取目标客户时更为精准。“除了男性、地域这两个特征，A I与专家不同，可以将成千上万个特征列入考虑，甚至让每个人都有一个个性化的特征” 第四范式联合创始人、首席研究科学家陈雨强说。

除了上述说到的精准营销之外，人工智能在银行反欺诈领域也表现亮眼。举个很简单的例子，刚工作不久的小徐在使用信用卡时，平时刷卡的额度可能都在千元左右，若突然出现一笔十几万的大额消费，很可能就会存在信用卡被盗刷的风险；或者小徐刚用信用卡支付一笔费用，交易地点显示为北京，而不到半小时，小徐信用卡新的交易地点显示为广东，这种不可能发生事件就存在很大的风险。

过去专家依据这些情况和经验，将其纳入到银行的反欺诈方案中，总结出上千条专家规则已属难得，也仅仅能够覆盖重点区域的典型欺诈场景，总体来说规则有限。此外，欺诈者也会针对已有的规则进行回避，致使专家规则处于被动调整状态，无法跟上欺诈手段的更新。

而人工智能的应用，可以从以前的一千条专家规则提升到25亿条规则，让银行反欺诈系统的准确率提升7倍。这不仅涵盖“非典型区域”的“非典型特征”，也让欺诈者不断更新的欺诈方式无处遁形。同时，也使普通用户的资金较以往更为安全。

人工智能与基金销售

除银行之外，人工智能在基金销售方面也有所涉猎，但大都是以智能投顾的形式呈现。以好买基金销售为例，他们推出了“好买储蓄罐机器人管家”的智能投顾服务。

打开其App掌上基金，在首页中部的推荐栏就能看到“机器人”的字样，投资者通过风险测试得出其风险偏好，“机器人管家”会为投资者生成智能组合配比，同时创建资产组合。“机器人管家”的资产组合中包含“股票型”和“债券型”两大类资产，每类资产包含数只公募基金产品。

记者实际操作了一下，得出的风险测评结果是中等级，机器人给出的投资组合配比为80%投资于股票型基金，20%投资于债券型基金，起投金额为2000元。如果点击“确认购买”，则会看到“机器人管家”给匹配的具体基金产品，这些产品则无法进行人为的替换删减。

从其具体的说明中看到，“机器人管家”给出智能组合方案之后，好买基金在每月10日会执行智能组合资产配置“波动再平衡”。具体来说，就是每月10日好买基金会根据最近的基金净值计算检查投资者智能组合配比的最新配置比例，如果持有的某只基金市值占组合总市值比例，与最初目标组合配比偏离超过3%时，则触发自动波动再平衡交易，目的是使智能组合中的基金接近于目标组合配比。

此外，基金公司在人工智能领域也有所尝试，例如华夏基金的查理智投。查理智投一共有三个产品系列，分别是教育智投、养老智投和增利智投。其中教育智投系列又分为雏鹰初中生组合、菁英高中生组合和常青藤大学组合，一般家长为孩子储备教育金，可以根据孩子的年龄段进行选择。养老智投系列同理，针对60、70和80后的养老需求，查理智投给出了不同的基金组合配比。但目前查理智投中所涉及的基金均是华夏基金公司的产品。

传统的人工投顾相比，智能投顾的投资门槛更低，因为以往的专业理财投资顾问更多的是面向高净值人群，投资门槛可能高达百万元。现在基于互联网的智能投顾，投资门槛大大降低，有一些甚至不设有投资门槛。其次是流程简便，投资者更易懂，以往选择某一只基金要去看相应的报告、考察基金经理实力，而智能投顾只需回答几个问题完成风险测评，系统会自动生成相应的投资组合。

但也有业内人士表示，我国智能投顾市场整体起步较晚，目前尚处于发展初级阶段。系统性风险、市场风险，流动性风险等都要考虑在内，而这也是智能投顾应用方目前所面临的主要问题。