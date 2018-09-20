青岛贵妇的货币经济学

兴全基金 程亮亮

青岛贵妇黄渤在北京电影学院求学的时候，可能会时不时去中央财经大学蹭课。他自导自演的《一出好戏》看起来讲述的是一群人荒岛求生的故事，却用最简单地方式演绎着经济学原理，尤其是货币经济学。

当一群人因为数十米的海啸被冲到一个荒岛之时，原有的社会秩序开始荡然无存，一切的一切都回归到人类生存的最根本需求——果腹。

现实社会中的成功人士张总在接受被困荒岛的事实之后，于礁石之上将钱包中的现金迎风撒去，蔚为壮观。后来，他发现了一艘拥有渔网、房间、甚至是红酒的破败邮轮。在自己发现的这片区域里，张总创立了以扑克牌为基础的货币体系，并以此确立了自己绝对的领导地位。

让我们来回溯一下货币。到底什么是货币？货币又从何而来？

经济学范畴中货币一直有商品货币说和国家货币说。

商品货币说认为货币是市场交易和竞争的产物。人类社会的祖先最开始是物物交换，但效率过于低下，随着剩余物品增加，商品交换诉求上升，逐渐诞生了一种或者几种交易的媒介——货币。

众所周知，货币三大功能即支付功能、记账功能和储值功能。商品货币说更多强调它的支付功能，与之相对的国家货币说则认为货币是法律的产物，是政府法规制定用于结算合同的工具。张总在荒岛中所建立的货币体系更多的与国家货币说契合。尽管他始终强调岛上只有两副扑克牌，旨在将其定义的货币像商品货币理论靠拢。

在剧情的末端，随着食物的逐渐丰富，同等的扑克牌数字理应购买更多的食物。可是市场的流通环节中，扑克牌的购买力应该大幅提升之时，交易价格并未发生变化。因为张总悄悄地又拿出了两副扑克牌，悄悄地增加了货币投放，以维系货币供给和商品供给的“平衡”。

很难想象，如果没有片尾那个满载烟花的邮轮出现，张总在以后的荒岛生活中是否还会继续投放更多扑克牌以维持体系的平衡，又或者因为一段时间极端天气导致的食物紧缺而回收部分扑克牌，又或者说这个荒唐的荒岛之上是否会出现我们的通缩与通胀？

毕竟要想演好货币投放的戏，远比去找几个野果子，捕几条鱼难多了。