马云：用AI进行风控才是真正的互联网金融

见习记者 罗佳明

世界人工智能大会不断传来重量级观点。阿里巴巴集团董事局主席马云在会上提及互联网金融时称，今天绝大部分P2P公司是披着互联网金融的外衣在做非法金融服务。真正的互联网金融是依靠数据技术，靠数据风险控制体系，靠数据积累信用体系。当你拥有大量数据的时候，必须用 A I 机器智能来进行风控，这才是真正的互联网金融。

AI预判贷前风险

马云认为，数据时代，金融风控不是给银行穿上防弹衣，是用数据技术预判风险，消除风险不是抓坏人，而是发现预测坏事，这是风险思想的根本改变，这就是未来的新的金融可以让更多的人受益，IT是让 20% 人受益，而数据时代、A I 时代的数据技术是让 80% 人受益，这就是这个世界未来巨大的机会所在。

据悉，人工智能在互金风控中的应用，一般是结合着大数据和云计算来说的，这三个技术的结合导致互金行业风控效率的提升，也直接促使消费信贷业务的繁荣和发展。在互联网金融行业，我们所评估的很多人都属于薄信用人群，这些人群和传统银行的信贷交易很少，很难获取其金融信用信息，也很难通过传统的风控手段进行评估。通过人工智能的手段来分析用户的各个维度的特征，比如用户在互联网上各个平台的行为特征、消费习惯等，用户打开APP的习惯、频次，通过大量的数据，加上人工智能技术，判断用户身份的真实性，用户的履约意愿和履约能力。

业内人士认为，投资者想要选择安全靠谱的互联网平台，就必须要关注平台是否有强有力的风控团队。因为风控团队除了前期借款标审定时把控风险评估，贷后也会进行跟踪，对于可能出现逾期要及时预警。

新颜科技CEO黄向前告诉记者，在智能风控这块，有三点要重点关注：，一是数据源的宽度和深度，它很大程度决定风控模型的质量，新颜此前也在和多家数据源合作，打破数据孤岛，用更加丰富的数据来评估用户的信用情况；二是模型开发人员对于业务的理解，尤其是对不同授信额度、不同授信客群、不同场景风控的理解；三是模型团队本身技术水平，建模能力，工具化程度的高低，这块新颜有70%左右的人都是专业的技术人才，其中专门做模型的人才占到了30%，我们一直在模型的研究、应用、开发上面投入了大量的人力和物力资源。

智能风控前景广阔

对于A I在金融领域对风控的发展，各方也普遍表示非常看好。黄向前表示，A I运用在互联网金融领域，本质是以风控为核心的，这个毫无疑问。但从风控领域对外延展，也还有有很多领域或者方向可以做。例如对于B端客户，新颜的人工智能能给出一些深层次的分析报告，偏宏观的包括渠道质量，包括坏账率的预判，包括催收的建议，以及沉默客户的激活等等，都是目前正在做的方向。已经有了一些初步的产品。

此前捷越联合首席风险官也认为，随着数据在风控上的重要性，使得智能风控几乎成了金融科技公司的"标配"。在监管体系不断完善和监管政策日趋严格的背景下，智能风控被赋予了更多期望与要求。在金可冶看来，风控体系不断完善的过程是数据驱动的结果，金融与科技的高度融合，为数据驱动创造了更为便利的条件。在金融领域，风控是运营的核心，而自带数据优势，又拥有相对完善的风控系统的互联网金融公司在行业中存在必然的优势。