货币市场收益率持续走低-活期理财吸引力走弱

见习记者 商依琳

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

央行通过一系列的操作，维持市场流动性充裕。活期理财产品收益率也在持续走低，而且丝毫没有回暖的迹象。分析人士认为，市场资金流动性充裕，这在一定程度上缓解了银行间的资金压力，货币基金的收益率自然屡创新低。

如今，活期理财产品收益率愈发低迷，想低风险地赚点小钱越来越难。不少对流动性要求不高的投资者开始考虑转移资金，毕竟还有一些货币基金和定期理财产品风险也不高且收益率相比略高。

收益率为啥跌跌不休

活期理财产品前几年收益率还比较高，3年前活期理财产品的7日年化收益率达到过7%。然而，近年来收益率一路下跌，不断跌破6%、5%、4%，如今已经破了3%。也就是说，2014年，用户购买10000元活期理财产品，每天可以收益2元左右，如今却只有0.8元都不到。以前每天的收益可以给早餐加个茶叶蛋，现在只能买根棒棒糖了。

业内人士分析，以活期理财受到了多方因素影响。大部分活期理财产品实为货币基金，其投向的主要是银行协议存款等低风险产品，银行间市场资金的收益直接关系到这类基金自身的收益。

其一，今年以来，央行连续三次定向降准给市场增加了流动性。1月25日，定向降准释放2700亿元；4月27日，再次定向降准释放1.3万亿元；7月5日，继续定向降准投放7000亿元。这在一定程度上缓解了银行的资金压力，银行自有资金增加，对同业协议存款的需求减少，所以同业协议存款的收益率就降低了。

其二，货币基金同业竞争激烈，使得银行可选择余地更多、谈判能力加强，从而可以以更低的成本获得同业协议存款，也会导致货币基金的投资收益降低。

此外，7月以后，货币基金新规开始全面实施。新规中规定T+0赎回的货币基金限额一万，并且只有取得了基金销售业务资格的商业银行才能为“T+0赎回提现”业务提供垫资。这些规定都对货币基金的收益率造成了一定的影响。

所以，货币基金收益也屡创新低。2018年1月至5月，货基的七日年化收益率均值还保持在4.13%左右；8月，货币基金的平均七日年化收益率就已经降至3.38%左右，并且还处于下调的趋势当中。

按需转投其他低风险产品

活期理财产品收益率在短期内大幅回升希望不大，不过如果用户资金量不大且比较注重流动性、安全性的，其投资性价比还是高于多数银行存款的，而且还可以用于日常支付和消费。

当然，同类产品里微信的零钱理财7日年化收益率还在3%以上，各家银行也有代销类似的货币基金。但是用户要考虑到资金转出后，再转入其他产品开始计算收益是需要时间的，这中间的收益差是否划算还需考量。

如果用户既想要提高收益又需要及时提现的话，有几款产品也可以尝试一下。目前不少银行的T+0理财产品收益率都做到了4%左右。不过，起投门槛基本都在5万元以上，对资金要求较高。比如，招商银行的“朝招金”、浦发银行的“天添盈2号”、兴业银行的“现金宝”、中信银行的“薪金宝”、泰隆银行的“天添向上”、光大银行的“光银现金”等等。

京东金融的富民宝，起投金额50元，买入之后当天计息，可随时支取。目前，收益率4.5%，高于大多数随存随取型产品。但是，现在每天限量发售，晚了可能抢不到。而且操作麻烦，买入赎回都要输入2次的验证码。

如果用户想要提高收益而且不需要随存随取的话，定期理财产品的收益相对较高。比如微信理财通上的养老保障产品、券商理财等定期产品，年化收益也能达到4%-5%左右。这类产品大多是由养老保险公司发行的个人养老保障管理产品，投资标的多是流动资产和固收类资产，和货币基金的风险程度差不多。但是流动性比较差，需要定期才能够取回。不过，最短的定期理财产品7天即可赎回，其他还有30天、60天、99天、180天、360天，用户可以根据自己的流动资金需求进行合理分配。

另外，长期不使用的资金也可以试试基金定投，获得的收益相对更高。但是，定期产品或基金定投，和活期理财产品不同，回报越高风险也越大。所以用户在投资实践中，要先弄清楚产品及其风险，不要盲目地只盯收益率。