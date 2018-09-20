中国电影发行放映协会发布《关于电影票“退改签”规定的通知》-“退改签”细则，观众要看清楚了

晨报记者 陆乙尔

不少观众都有过买好电影票却不想看了，想退不能退只能转让的经历，也许之后这样的烦恼会逐渐减少。

18日晚，针对电影票“退改签”乱象，中国电影发行放映协会发布了《关于电影票“退改签”规定的通知》，通知明确要求各方明确“退改签”规定，优化流程简化手续，条款尽量细化，做到权责清楚，第三方售票平台也应在观众购票付款前弹出“退改签”规定协议。

实际上在此通知发布前，在第三方平台购票时，部分影院早已支持退改签，不过若要更加便民且明细化，还需各方共同努力。

通知

“退改签规定条款尽量细化，做到权责清楚”

18日晚，中国电影发行放映协会发布了《关于电影票“退改签”规定的通知》，通知提出，电影票“退改签”工作涉及广大观众切身利益，关乎电影市场经营秩序。通知要求，各院线、影院投资公司、影院在与第三方购票平台签订电影票代售协议时，要明确“退改签”规定，规定条款尽量细化，做到权责清楚。

对于针对不同方面的要求，通知上也有更为详细的表述。针对影院方，通知要求各影院应在大堂醒目位置公示购票“退改签”须知，以保证观众在进入影院柜台购票时，提前了解到“退改签”规定。“退改签”规定中则应明确是否同意退改签或什么情况下允许退改签，以及退改签的服务流程及服务电话。

针对第三方售票平台、影院网站或自由APP，通知要求，应该在观众购票付款前弹出影票“退改签”规定协议，在确定观众了解规定并点击“同意”上传后，观众方可进一步支付票款。弹出协议所明确事项与影院的规定须一致。

最后，通知希望电影市场各有关经营主体根据要求，制定改进和完善电影票“退改签”工作实施方案，并尽快付诸实施。中国电影发行放映协会、全国电影市场专项治理办公室等将对通知落实情况进行专项检查。

现状

“平台影院退改签情况不一，套路多”

如今，有统计数据表明，观众在线上平台购买电影票的比例已达90%以上。因此，优化提升在线上平台上退改签电影票的体验是此次通知的重要目的之一。

实际上，不同城市、不同电影院针对“退改签”的举措都有所差异。在此通知发布前，在第三方平台上购票时，部分影院早已支持退改签。比如在几大主流购票平台随机选择一部影片点进去，列表里的各大影院下面都会有小标签，有“退票”“改签”标签的影院，意味着如果在平台上购买此电影院电影票则可以退改签，若没有这两个标签，则不可退改签。而且由于影院与不同平台方签约的情况各不相同，也会出现同一家影院在有的平台可以退改签，有的则不允许。

同时，影院或者购票平台会将“退改签”列为会员权益中的特权，不同积分等级对应不同的“退改签”次数，只是每个平台和影院的标准并不一样，退改的“套路”也很多。

通知发布后，记者以最近正在放映的《反贪风暴3》为例，在猫眼、淘票票等主流第三方平台的购票过程中发现，目前仍然不是所有影院都支持退改签。在进行到付款前，通知中规定的“应在观众购票付款前弹出影票‘退改签’规定协议”目前仍未实现。若要了解退改签具体详情，仍需购票者自主点击在付款页面的“退改签须知”，才会弹出退改签的条件详情。如在淘票票上上海科技影城的退改签须知显示：“未取票开场前24小时以上免费退票，未取票开场前1小时以上，退票服务费每张5元……”也有如大光明电影院在此位置显示“不支持退票、改签”。

记者还采访了某影城工作人员，她表示，其影院一直开放退改签，不过就像上文所述情况一样，与其签约的平台都能在开场前2小时直接在平台进行退改签，没有签约的平台则需要致电平台申请，再由平台方的客服与影院沟通协商退改签。“我们影院会根据新规，再认真自查一遍。”

未来

“技术手段可助力预防退票风险”

《关于电影票“退改签”规定的通知》发布后，许多观众在网上表达了支持。首先可以更方便地解决买票却没时间看的情况，其次也进一步缩小了“烂片”的生存空间，如果第一批影评评价太差，观众可以退票或者换成其他影片，这不仅对影迷是福利，也能够促进电影市场的健康发展。

同时，有业内人士表达了对退改签的担忧，比如恶意退票的偷漏瞒报行为，而恶意刷票将干扰影院正常排片和放映秩序。联想到5月份电影《后来的我们》退票事件后，一些票务平台收紧了“退改签”政策，对于某些电影甚至直接取消消费者的“退改签”权益，影院方的“未雨绸缪”也证明了这样的忧虑不无道理。

针对此类风险，有专业人士表示，用技术手段甄别正常退票和恶意退票并非完全不可能，因为电商平台可以通过监控后台数据、观测数据趋势来识别异常，形成预警机制。出现异常后还可以查看购票账号的购票历史是否有其他不当操作，形成预判，这可以在一定程度上防范恶意退票等不当行为。也有人建议，如果担心有片方借退改签的便利刷票、买票房，平台方可以推出对个人退票次数与频率进行限制等举措来应对。

如此看来，买错时间场次或不想看了，“想退就退”，还需各方共同努力，任重而道远。