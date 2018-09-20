【央视快评】在构建人类命运共同体的旗帜下携手前进

央视快评

来源：央视网 2018年09月19日+

9月19日，2018年国际和平日纪念活动在南京举行。中共中央总书记、国家主席习近平向纪念活动致贺信。习近平主席强调，当今世界，和平与发展已成为时代主题，但各国面临的安全威胁日益复杂，战争威胁始终挥之不去。中华民族热爱和平，中国人民深知和平之可贵，中国坚定不移走和平发展道路，永远是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

习主席的贺信全面客观辩证分析了当前复杂多变的国际形势，表明了中国走和平发展道路的坚定决心，展现了为世界和平发展、为人类社会共同进步贡献更多中国智慧和力量的大国担当，赢得国内外嘉宾的强烈共鸣。

和平稳定是人类发展进步的前提和基础，沐浴和平的阳光、共享发展的成果是世界各国人民的共同心声。当今世界，总体上是和平的，但部分地区、国家仍处于不安宁之中，饱受动荡、战乱之苦。世界面临的不稳定性不确定性亦日益突出，全球经济增长乏力，贸易保护主义抬头，贫富分化日益严重，以恐怖主义、网络安全为代表的一系列非传统安全威胁持续蔓延。面对共同挑战，携手合作共谋发展是大势所趋、人心所向。

在洞察国际形势和世界格局演变大趋势的基础上，基于对人类社会发展潮流的前瞻性思考，习近平主席提出构建人类命运共同体的重要理念，为人类社会实现长治久安、共同发展、持续繁荣描绘了壮丽蓝图，指明了国际社会的前进方向，成为推动人类文明发展与世界和平繁荣的价值规范，为全球生态和谐、国际和平事业、变革全球治理体系、构建全球公平正义的新秩序贡献了中国智慧和中国方案。

“没有哪个国家能够独自应对人类面临的各种挑战，也没有哪个国家能够退回到自我封闭的孤岛。”世界越来越小，各国越来越成为你中有我、我中有你、相互依存、利益交汇的命运共同体，求和平、谋发展、促合作、图共赢，是各国人民的共同心愿，也是不可阻挡、不可逆转的时代潮流。



作为负责任的大国，在构建人类命运共同体理念的指引下，中国始终通过建设性地参与解决国际地区问题，致力于推动世界和地区稳定，做世界和平的建设者；始终通过稳定的发展为世界经济增长提供新动力，做全球发展的贡献者；始终秉持共商共建共享的全球治理观，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展，做国际秩序的维护者。



大道之行，天下为公。让我们在构建人类命运共同体理念引领下，顺应时代发展潮流、把握人类进步大势、呼应各国人民期待，携手并肩，合力并进，为建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界而努力奋斗。

央视评论员