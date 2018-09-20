APP越权获取隐私，免密银行卡被盗刷，怎么办？让网络安全展告诉你

女白领连接公共WiFi与网恋对象微信聊天，帮对方网购，不知不觉中泄露了个人信息，遭遇网络诈骗……今天（9月18日）下午，在2018年国家网络安全宣传周上海地区活动开幕式上，网络安全案例短片《小心！爱的程序》让所有观众心头一紧。随后，主办方现场发起倡议，倡导“网络安全从我做起”，观众们纷纷响应。

可是，网络安全隐患遍地开花，到底应该如何防范？APP里又有哪些功能可以为我们所用，增加安全系数呢？适逢开幕式举办地中国（上海）创业者公共实训基地正在举办网络安全展，周到君请讲解员小哥推荐了每个人最需要掌握的X项技能，介绍给大家。

巧设APP功能，增加网约车乘车安全系数

上个月，浙江乐清的赵女士乘坐滴滴顺风车时不幸遇害，人们由此对网约车的安全性感到担忧。网约车、顺风车很多人都坐过，若是学会使用“紧急联系人”和“自动分享行程”功能，遇到异常情况可以及时提醒家人朋友，增加安全系数。

以滴滴APP为例，在设置界面点击“紧急联系人”，将信得过的家人朋友添加为紧急好友后，在“行程安全”一栏开启“自动分享行程”，你设置的紧急联系人就能知道你的行程位置。你还可以在“自动分享行程”一栏里“设置时间段”，比如下班回家的时间。你在这一时段乘车，紧急联系人就能收到行程信息。行车过程中若发现不对劲，立马点击“紧急求助”，系统会通知你的紧急联系人。

银行卡自带闪付功能，申请关闭以防盗刷

五角场白领小朱不久前丢失了一张银行卡，被拾卡人盗刷了1000元。小朱很困惑：“对方并不知道卡的密码，他是怎么盗刷的呢？”

原来，那张丢失的银行卡卡面上印有Quick字样，表示它开通了闪付功能，1000元以下金额可以免密支付，但小朱和很多市民都没有注意过这个细节。

讲解员小哥提醒小朱和周到君，带有闪付功能的银行卡一定要保管好。如果不常使用闪付功能，可以电话咨询银行客服，申请关闭闪付功能，避免不必要的损失。

微信、支付宝越权获取隐私，赶紧解除授权

前来观展的张先生向讲解员小哥咨询，手机经常收到银行卡自动扣费提示，一个月要扣掉好多钱，却不知道原因。在小哥指点下，他打开支付宝，查看了支付设置里的免密支付和自动扣款功能，竟有密密麻麻十多项。张先生都不记得何时授权开通了这些功能，赶紧把它们全关了。

比自动扣款更麻烦的，是不知何时进行的一堆应用授权。查看授权内容可知，对方可以获得你的身份信息并使用它们办理业务、自动扣费，这也成了不法分子贩卖个人信息的渠道。

解除授权并不难。支付宝可以在“账号管理”中寻找“账号授权”功能，一一删除。微信更简单，可以在“设置”栏的“隐私”中查看授权管理情况并解除。QQ需要从电脑端登录“QQ互联”官网，点击“授权管理”查看所有授权信息，然后取消。

除了上面三项以外，展览传授的实用技能还有很多。如果你也想观看展览，学习更多网络安全技能，可以在本周六（9月22日）到杨浦区五角场广场的网络安全“全民体验日”活动现场观展。届时，展览会移动到活动现场，展出时间为当日上午9点至下午4点。

（图片来源：视觉中国、上海杨浦）

来源：周到上海 作者：何雅君