梁柏台：红色司法开拓者（为了民族复兴·英雄烈士谱）

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新华社杭州9月19日电 （记者许舜达）“梁柏台烈士是中华苏维埃第一部红色宪法起草者，也是红色政权的反腐先驱，他的事迹在新昌老百姓中广为流传，他的精神鼓舞着家乡干部群众不断奋进。”浙江新昌县新林乡纪委书记柴昊钢说。

梁柏台，1899年9月生于浙江新昌新林乡查林村，1918年考入浙江省立第一师范学校预科，1920年冬加入中国社会主义青年团，是我国最早的青年团员之一。

1921年，梁柏台和刘少奇、任弼时等人先后赴苏联，1922年进入莫斯科东方大学学习，同年底转为中国共产党党员。

1924年毕业后，梁柏台被分配到海参崴（今符拉迪沃斯托克）工作。1927年底，梁柏台调任伯力（今哈巴罗夫斯克）远东华工指导员，负责远东的华工工作和中国共产党的工作。后被派往伯力省法院担任审判员，从事革命法律研究和司法工作。

1931年5月，新生的苏维埃政权迫切需要自己的法律人才，肩负这一重任，梁柏台秘密回国参加国内革命斗争，9月到达中央革命根据地。

同年11月7日，中华苏维埃第一次全国代表大会在江西瑞金召开，梁柏台出席大会，当选大会主席团宪法起草委员会成员。大会通过了梁柏台参与起草的《中华苏维埃共和国宪法大纲》，成为中国共产党领导工农大众制定的第一部红色宪法。

大会前后，梁柏台还参与起草了《中华苏维埃共和国婚姻条例》和《苏维埃政府组织法》等法令。

以毛泽东为主席的中华苏维埃共和国临时中央政府成立后，梁柏台一直从事临时政府的司法工作。他和何叔衡等一起，开展了创立苏维埃司法机关和司法制度的工作，先后历任临时政府司法人民委员部副部长、内务部副部长和代理部长、临时最高法院法庭委员、临时检察长、司法人民委员等职。

在临时政府成立的短短两年多时间里，梁柏台组织制定了《革命法庭条例》《革命法庭的工作大纲》《看守所章程》和《中华苏维埃共和国司法程序》等10多部法律法规，为苏维埃政权的法制化建设发挥了重要作用。

同时，梁柏台还亲自参与审理案件，并多次参加重大反腐案件审判。1932年5月，临时最高法庭对瑞金裁判谢步升死刑上诉案开庭复审，梁柏台担任主审，这是苏维埃临时政府成立后惩办的第一个贪污案件，在苏区引起强烈震动。

1934年3月，梁柏台以最高特别法庭临时检察长职务担任公诉人，指控熊仙璧贪污渎职一案，此案被称为“红色中华反贪第一大案”，董必武担任主审，毛泽东、张闻天、项英、刘少奇等人都参加了旁听。

此外，梁柏台还先后担任《红色中华》代理主笔、苏维埃大学委员会委员、中央审计委员等职。他的工作涉及司法、检察、民政、邮电、交通、卫生、教育、宣传和财政等方面，为红色政权建设做出了重要贡献。

1934年10月，中央红军主力长征。梁柏台留在中央苏区坚持斗争，任中共中央分局委员、中华苏维埃共和国中央政府办事处副主任（陈毅为主任）。他领导军民坚壁清野、安置伤员、解决部队给养，妥善处理了大批文件资料。

1935年3月，在突围中梁柏台不幸负伤被捕，不久被敌“铲共团”在江西大余杀害，时年36岁。

1991年以来，新昌县委县政府先后修建了梁柏台烈士纪念碑亭、梁柏台大桥、梁柏台故居和梁柏台雕像，供后人瞻仰纪念。其中，梁柏台故居被列入新昌县文保单位、绍兴市爱国主义教育基地和浙江省青少年法制教育基地。

《 人民日报 》（ 2018年09月20日 13 版）