来源：中国共产党新闻网、经济日报

北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心

原标题：改革开放40年的几点宝贵经验

今年是中国改革开放40周年。40年改革开放取得了举世瞩目的伟大成就，使中国发生了翻天覆地的变化。习近平总书记强调，“要下大功夫总结和运用我国改革开放的成功经验”。认真总结我国改革开放40年的宝贵经验，对进一步加快新时代改革开放、坚持和发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的中国梦，具有十分重要的理论和实践意义。

1978年召开的党的十一届三中全会开启了我国改革开放的历史征程。从那时开始，我们党团结带领全国各族人民不懈奋斗，谱写了中华民族自强不息、顽强奋进的壮丽史诗，推动我国经济实力、科技实力、国防实力、综合国力进入世界前列，使我国国际地位实现前所未有的提升，党的面貌、国家的面貌、人民的面貌、军队的面貌、中华民族的面貌发生了前所未有的变化。我国改革开放40年所积累的经验很多，值得我们牢牢把握的具有根本意义的宝贵经验主要有以下几个方面：

必须坚持中国特色社会主义方向

改革开放是一场深刻革命，必须坚持正确方向，沿着正确道路推进。40年来，中国人民始终艰苦奋斗、顽强拼搏，极大解放和发展了社会生产力，始终上下求索、锐意进取，开辟了中国特色社会主义道路。40年来，我国经济实力、综合国力大幅提升，人民生活显著改善，国际地位空前提高，经济总量跃居世界第二，成功实现从低收入国家向中等收入国家的跨越。实践证明，中国特色社会主义这条路，走得通、走得对、走得好，改革是在中国特色社会主义道路上不断前进的改革，坚持中国特色社会主义方向是我国40年改革开放成功的根本原因。习近平总书记指出，“我们的改革开放是有方向、有立场、有原则的”“不实行改革开放死路一条，搞否定社会主义方向的‘改革开放’也是死路一条”“我们说中国特色社会主义是社会主义，那就是不论怎么改革、怎么开放，我们都始终要坚持中国特色社会主义道路、中国特色社会主义理论体系、中国特色社会主义制度”。面对西方敌对势力和一些别有用心者在改革问题上散布谬论、混淆视听的所作所为，我们必须保持清醒头脑，保持政治坚定性，正如习近平总书记所强调的，要牢牢把握改革正确方向，在涉及道路、理论、制度等根本性问题上，在大是大非面前，必须立场坚定、旗帜鲜明。

必须不断推进马克思主义中国化

改革开放是一项前无古人的创新实践活动，推进改革开放的过程就是一个既要摸着石头过河又要通过在实践中不断总结概括科学理论并用科学理论指导改革的过程。40年来，我国改革开放取得伟大成就，关键是我们既坚持马克思主义基本原理、又根据当代中国实践和时代发展不断推进马克思主义中国化，形成和发展了中国特色社会主义理论体系。习近平新时代中国特色社会主义思想，是马克思主义中国化最新成果，是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分。这一思想，明确全面深化改革总目标是完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化,强调坚持全面深化改革、坚持推动构建人类命运共同体。我国40年改革开放之所以成功，一条重要的经验就是既没有丢老祖宗、又发展了老祖宗，用当代中国马克思主义科学理论来指导中国改革开放的实践。

必须坚持和改善中国共产党的领导

中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导。中国共产党是中国特色社会主义事业的领导核心,改革开放是在新的时代条件下党带领人民进行的新的伟大革命。我国的改革开放是在生产力比较落后、生产关系和上层建筑存在诸多体制弊端的条件下进行的,是社会主义制度的自我完善和发展,是一场深刻而复杂的革命，这就决定了改革必须在党的领导下有计划、有步骤、有秩序地进行。我们党深刻认识到，实现中华民族伟大复兴，必须合乎时代潮流、顺应人民意愿，勇于改革开放，让党和人民事业始终充满奋勇前进的强大动力。我们党团结带领人民进行改革开放新的伟大革命，破除阻碍国家和民族发展的一切思想和体制障碍，开辟了中国特色社会主义道路，使中国大踏步赶上时代。与此同时，随着我国改革开放的不断深入，党的建设也需要不断加强。通过不断加强和完善党的领导进而推进我国改革开放和社会主义现代化建设事业，使党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心，这是我国改革开放40年的一条重要经验。

必须坚持以人民为中心的价值导向

人民是历史的创造者，也是推动改革开放的主体力量。习近平总书记指出，“改革开放是亿万人民自己的事业，必须坚持尊重人民首创精神，坚持在党的领导下推进”“必须坚持人民主体地位和党的领导的统一，紧紧依靠人民推进改革开放”。我国40年改革开放的一条重要经验，就在于我们党始终坚持以人民为中心，尊重人民主体地位。在整个改革开放过程中，党始终坚持人民群众创造历史这一唯物史观基本原理,代表中国最广大人民的根本利益,广泛地调动人民群众的积极性、主动性和创造性,始终以人民群众拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应为检验标准,始终坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。正因为党始终坚持了以人民为中心的政治立场和价值导向，始终把人民对美好生活的向往作为推进改革开放的重要目标，我们的改革开放才始终披荆斩棘、破浪前进，并取得了举世瞩目的辉煌成就。

必须坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实

党的十一届三中全会重新确立了解放思想、实事求是的思想路线,开启了我国改革开放和社会主义现代化建设新时期。之后，我们党与时俱进，坚持马克思主义基本原理与中国具体实际相结合，特别是党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，以巨大的政治勇气和强烈的责任担当,在全面深化改革的征程上不断取得新突破,推动党和国家事业取得了历史性成就、发生了历史性变革。40年的实践充分证明,我国改革开放正是因为不断打破思想上、观念上和体制上的僵化状态,才准确界定了我国社会发展所处的历史阶段和根本任务，科学制定了改革开放和现代化建设的一系列方针政策，逐步探索出了一条适合我国国情的中国特色社会主义道路，从而使改革开放不断取得辉煌业绩。

必须正确处理好改革发展稳定之间的关系

改革、发展、稳定三者存在着不可分割的内在联系，有机统一，缺一不可。改革是经济社会发展的强大动力，是实现社会稳定的基础；发展是改革的目的，中国解决所有问题的关键必须靠改革、靠发展；稳定是确保改革和发展成功的重要前提。因此，必须统筹安排改革发展稳定各项工作。改革是动力，发展是目的，稳定是前提。改革发展稳定三者的关系，贯穿了40年的改革历程。改革开放40年的经验证明，只有正确处理好改革、发展、稳定之间的辩证统一关系，自觉把握好改革的力度、发展的速度和社会可承受的程度，把不断改善人民生活作为处理改革发展稳定关系的重要结合点,才能真正在保持社会稳定中推进改革发展，在推进改革发展中促进社会稳定，进而实现我国经济社会的持续健康发展，不断推进我国改革开放和现代化伟大进程。（网站首页图：新华社资料图片）