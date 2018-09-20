共同发展，为中非人民带来实实在在的利益——非洲国家领导人和国际组织负责人热议中非合作论坛北京峰会（上）

来源：人民网－人民日报

2017年6月，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的东方工业园里，华坚鞋业公司员工正在生产线上工作。

本报记者 暨佩娟摄

2017年12月，由中国土木工程集团尼日利亚有限公司承建的西非地区第一条城铁尼日利亚阿布贾城铁完工。

杨鸿杰摄



2018年7月，近20名非洲籍留学生加入到圆明园志愿服务的队伍中来。图为8月31日，一名非洲留学生在圆明园遗址公园门前引导游客扫码入园游览。

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2018年8月28日，来自非洲的学员在四川省泸州市纳溪区白节镇学习竹灯饰灯圈的钻孔、穿条技术。

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中国是非洲最可信赖的合作伙伴

南非总统 拉马福萨

自2000年成立以来，中非合作论坛的深度和广度不断延伸，已成为南南合作的有效平台。它所遵循的理念、运行方式以及给非洲国家带来的影响都举世瞩目。过去18年中我们所取得的成就充分证明，中非合作论坛为非中人民带来了实实在在的利益。我们通过中非合作论坛所打造的关系，是基于非洲人民根本的、不可剥夺的权利，那就是“我们自己决定自己的未来”。中非合作论坛也高度契合非盟《2063年议程》，中国是实现非盟《2063年议程》的可靠伙伴。

“一带一路”倡议将降低相关国家贸易成本，提高非中之间的贸易总量，推动非洲基础设施的发展。如今，2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会上宣布的“十大合作计划”经贸举措得到全面落实，体现了我们的合作关系正在稳步向前推进，我们赞赏中方言出必行。在本次北京峰会上，习近平主席宣布的对非合作新举措将对非洲大陆的和平、稳定和发展产生积极影响。

习近平主席提出“共筑更加紧密的中非命运共同体”富有远见。中非命运共同体理念基于平等，面向人民，具有很强的可行性、示范性。中国是非洲最可信赖的、照顾彼此关切的合作伙伴，这一点已成为广大非洲国家的普遍共识。非中双方是充满互信、共赴前程的亲密伙伴，是守望相助和互相尊重的伙伴。这种伙伴关系不仅在政治方面，而且涵盖经贸、人文、安全等诸多领域。我们相信，这不仅是领导人和政府间的共识，也将很快深入到普通民众当中。中非命运共同体一定能成为推动人类命运共同体建设的典范。

中非合作论坛成立18年来，中国始终在促进广大非洲国家工业化和基础设施发展、促进包容性增长和创造就业机会等方面提供助力。此次非中领导人汇聚在北京，共襄盛举，规划未来，标志着非中关系进入了黄金时代。国际上那些“新殖民主义”的论调，都是不希望看到非中关系发展的人发出的，我们表示反对。中国在非洲是具有建设性意义的合作者。中国帮助非洲大陆，不是为了攫取资源，而是致力于共同发展。

建交20年来，南中两国关系始终建立在相互尊重、平等互利的基础之上，目前正处于最好时期。这不仅体现在双边合作上，也体现在多边合作中。我们钦佩中国在社会发展中取得的成就，使得数亿人脱贫，基本实现了联合国千年发展目标。非洲可以从中国这一令人惊叹的成绩中学习到宝贵经验。

我们期待中国增加对非投资，鼓励更多中国和非洲的企业家打造伙伴关系，通过知识技术的转移，帮助非洲实现可持续发展，增加产能，打造新的产业。我们还要推动非中之间由投资拉动的贸易，提高中国对非投资的质量。与此同时，建立非洲大陆自贸区，将形成拥有巨大潜力的单一市场，增强非洲大陆的竞争力，中国企业也将从中获益。

（本报记者李志强采访整理）

非中团结合作牢不可破

纳米比亚总统 根哥布

此次中非合作论坛北京峰会为中国和非洲领导人进行对话提供了良好的平台和机遇，使我们可以讨论对南部非洲来说非常重要的一系列议题，包括工业化、青年赋权以及维护和平与安全。

我们的目标是要实现可持续发展、减贫和创造就业。要实现这些目标，就需要提高生产能力，实现高效的贸易。中国在技术进步方面取得了巨大成就，南部非洲发展共同体（南共体）也希望利用非中合作平台，学习中国的先进技术，促进区域经济发展。我们欢迎中国企业同南部非洲国家共同启动基础设施、交通、农业和旅游等重点领域的合作项目，并在经济特区和工业园区的建设上得到中国的帮助和支持，以保证非洲国家能够更好地利用现代技术实现经济快速发展。

习近平主席曾经说过，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。感谢中国对南部非洲地区的发展以及非洲和平与发展议程给予的支持。南共体愿继续与中国开展合作，巩固和发扬我们的全天候友谊，为世界发展以及更好维护国际秩序作出贡献。

习近平主席在2018年中非合作论坛北京峰会开幕式上的主旨讲话中说：“任何人都不能阻止和干扰国际社会支持非洲发展的积极行动。”我相信，非洲12亿人民都会为此感到高兴。非中团结合作牢不可破，任何人都不能阻碍非洲主权国家与我们的全天候朋友中国加强友好关系。中国与我们同甘共苦，将携手同行，走上经济发展与繁荣的道路。

在纳米比亚，我们始终坚持团结、自由和正义的原则。奴隶制和殖民主义造成的破坏，导致非洲的人民和自然资源惨遭剥削。然而，迄今为止，非洲并未因此获得足够的补偿。在其他人把非洲视为财富来源时，中国和非洲建立起长期友谊。这种建立在尊重和相互理解基础上的非中关系是中非合作论坛的基础。此次中非合作论坛北京峰会的出席代表人数如此之多，不仅证明了非中全天候友谊的历史，也向世界发出了明确信息，即非中关系正在继续发展壮大。

纳米比亚赞扬中国政府和人民坚持做到“五不”，不干预非洲国家探索符合国情的发展道路，不干涉非洲内政，不把自己的意志强加于人，不在对非援助中附加任何政治条件，不在对非投资融资中谋取政治私利。对那些认为非洲受到中国“新殖民主义”威胁的人来说，这是一个明确的答案。

中国宣布将在未来3年和今后一段时间里，在产业促进、设施联通、贸易便利、绿色发展、能力建设、健康卫生、人文交流及和平安全等领域与非洲国家一道重点实施“八大行动”。我们随时准备与中国兄弟姐妹合作，在这些领域发展有形的项目，促进非洲和中国的共同繁荣。

（本报记者暨佩娟采访整理）

感谢中国坚定地同非洲站在一起

吉布提总统 盖 莱

非洲各国和中国都有着使人民脱贫的紧迫感，也都有着实现经济发展的期待。中国作为非洲的伙伴，不仅相信非洲有这样的能力，也以实际行动支持着非洲的努力。中国在中非合作论坛框架内，对事关非洲发展的重要领域进行了一系列投资，包括基础设施、电力工业化等，也通过农业技术转移有力地推动了非洲的农业现代化。

非中合作是建立在互利共赢和相互尊重基础之上的。数据最能说明问题：根据2017年的一份报告，在非洲投资的中国企业雇用的员工中，89%是非洲当地员工。这些企业为当地成功创造了数以百万计的就业岗位，也给我们带来了技术培训的机会。通过引进先进技术，提高生产效率，非中合作为当地创造了利润，并大幅降低了产品和服务的价格。

要实现经济繁荣，就必须提高劳动生产力。因此，我们必须发展产业，扩大贸易，推动区域内的商品流动和加工，提高出口商品的附加值。在这样的理念下，我们东部非洲正努力成为一个生产和贸易的枢纽，也成为各个国家进入非洲大陆的主要门户。

中国在非洲实现经济腾飞的过程中发挥着重要作用。在埃塞俄比亚工厂里加工的中国智能手机，现在的销量已达到苹果手机的一半，它为数以千计的埃塞俄比亚人提供了就业岗位，也使肯尼亚、吉布提等国的科技水平迅速提高。中国在非洲电力领域的投资使许多村庄通上了电，非洲农民可以更好地在他们的土地上耕种。中国对非洲港口、铁路、公路等基础设施的投资也让非洲受益良多，加快了货物流动和人员往来，并进一步推动了非洲各国经济增长。

“一带一路”倡议对于非洲进一步实现经济增长至关重要，东部非洲将继续从“一带一路”建设中受益。感谢习近平主席和中国人民坚定地同非洲站在一起，感谢你们认同非洲的发展目标，并坚信可以通过互利共赢的合作实现我们的目标。

中国对东部非洲的投资和支持可以回溯到40多年前。在中国还处于发展初级阶段、正致力于使自己的老百姓脱贫之时，中国已经向我们伸出了友好之手，并一直相信非洲能够获得成功。中国的经验告诉我们，要脱贫，不能仅靠援助，还要依靠自身经济的发展。

如今我们正努力实现非中共同发展。在与中国的合作过程中，我们的友谊不断加深，人民生活水平也不断提高。未来，东部非洲将继续致力于推动区域的和平、稳定、经济合作与一体化，这将有助于更好地发挥各国的比较优势，共享经济增长带来的机遇。

北京峰会彰显合作共赢精神

联合国秘书长 古特雷斯

中非合作论坛北京峰会体现了联合国的两大目标：推动全球化、实现普惠发展。

近年来，中国取得了举世瞩目的发展成就，使数亿人摆脱贫困，并通过“一带一路”倡议等分享发展的红利。中国和非洲走到一起，可以发挥各自优势，实现可持续发展，使全人类获益。双方现有的发展合作有利于世界和平与安全，有利于打造人类命运共同体。

近年来，中非关系不断强化，政治互信不断增强，各领域的合作交流不断深入，基于联合国2030年可持续发展议程和非盟《2063年议程》的发展合作也在不断增加。基于《联合国宪章》宗旨和原则的合作，可使中非人民和整个世界获益。北京峰会彰显合作共赢精神。关于中非未来合作发展，有五大领域至关重要。

第一，强化非洲发展的基础。中非加强合作应有助于非洲实现可持续的发展。这样的发展是包容性的，有助于让最贫穷人口获益。在基础设施建设领域，双方可以加强在金融和技术领域的合作。非洲国家间也应加强贸易合作，建设非洲大陆自由贸易区大有潜力。

第二，确保非洲国家主导的可持续发展。去年，联合国就与非洲联盟签署了《联合国—非盟加强和平与安全伙伴关系的共同框架协议》，体现出联合国是非洲坚定、可信赖的合作伙伴。中非协作也体现了这一精神，不仅能产生短期效应，还将产生持久价值。中非合作有能力实现非洲所有和非洲主导的、真正满足非洲人民的需要和愿望，关注年轻人教育和就业，以及妇女和儿童的平等与赋权等目标。

第三，深化南南合作。北京峰会有助于明年3月联合国南南合作高级别会议的举行，以及《亚的斯亚贝巴行动议程》的落实。南南合作对平等和全球化至关重要。我们要确保合作使非洲经济呈现出更多活力，并促进地区和全球的贸易增加。可持续发展合作还要注重在全球发展中体现出更多非洲的声音、创新和视野。

第四，推动发展可持续的财政政策。联合国致力于支持非洲国家充分发挥与中国合作的潜力。健全的财政政策是可持续发展的重要支柱。我们支持全球协同努力打击逃税、洗钱和非法资本流动。

第五，加强应对气候变化方面的合作。气候变化是我们所有人面临的现实威胁。对中国、非洲和世界来说，可持续的未来都需要气候友好型发展。中非要携手合作，使非洲避免“先污染后治理”的老路，实现绿色增长。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2018年09月20日 22 版）