团结奋进筑同心　塞上大地谱新篇——热烈庆祝宁夏回族自治区成立60周年

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新华社银川９月１９日电 题：团结奋进筑同心 塞上大地谱新篇——热烈庆祝宁夏回族自治区成立６０周年

新华社评论员

宁夏大地，改革发展呈现新气象；塞上江南，团结奋进谱写新篇章。金秋时节，宁夏回族自治区迎来成立６０周年的喜庆日子。

６０年峥嵘岁月，一甲子沧海桑田。宁夏各族人民在党中央团结带领下，艰苦奋斗、真抓实干，彻底改变了贫穷落后的面貌。６０年来，宁夏地区生产总值增长１０００多倍，建立起现代工业体系和立体交通体系，累计减贫３３０万人，人民生活水平不断提高……宁夏的巨大发展成就，是我国民族区域自治制度成功实践的深刻反映，是少数民族地区在党的领导下实现跨越式发展的生动缩影。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央十分关心宁夏的发展。２０１６年７月，习近平总书记到宁夏考察工作并发表重要讲话，深刻阐明事关宁夏发展全局的一系列方向性、战略性、根本性问题，为宁夏把握历史机遇、实现可持续发展指明方向和路径。宁夏这片充满生机活力的黄土地，正在新的历史起点上砥砺前行。

宁夏自然条件差、底子薄，发展是道考题，更是个难题。１９９６年，党中央、国务院作出开展东西部扶贫协作的重大战略部署。２０多年过去，昔日“干沙滩”变成“金沙滩”，无数贫困家庭的命运得到了改变。在社会主义大家庭中，中央和各地各部门大力支持宁夏发展，一批批来自全国各地的干部、知识分子、技术骨干支援宁夏、扎根宁夏，为一方发展源源不断地注入动力。实践深刻昭示，充分发挥社会主义制度的优越性，是民族地区赶上发展潮流、实现跨越式发展的重要保障。

发展是解决民族地区各种问题的总钥匙。推动发展，需要正确理念引领。宁夏立足区情、从实际出发，以新发展理念为指导，走出了一条全面协调可持续的发展道路。大力实施创新驱动战略，初步形成具有宁夏特色和区域竞争力的现代化产业体系；坚持精准扶贫精准脱贫，脱贫攻坚取得明显成效；坚守生态底线和红线，可持续发展能力明显增强；推进多层次宽领域全方位对外开放，积极参与“一带一路”建设，着力打造丝绸之路经济带战略支点；补民生短板、强保障弱项，人民群众获得感显著增强。始终坚持以人民为中心的发展思想，全面实施创新驱动、脱贫富民、生态立区“三大战略”，着力推动高质量发展，宁夏发展的道路必将越走越宽、越走越好。

“以发展促团结、以团结聚人心”，维护民族团结和国家统一，是各民族的最高利益，也是民族地区发展进步的基石。无论是有效保护各民族历史文化遗产，还是持续开展党的民族政策“百场万人”大宣讲活动；无论是“民族团结月”活动３０多年不中断，还是通过表彰示范让“两个共同”“三个离不开”在各族群众心中牢牢扎根，宁夏坚守民族团结的生命线，始终坚持巩固和发展平等、团结、互助、和谐的民族关系，为经济社会发展强基固本、汇聚力量。让民族团结之花在塞上大地常开长盛，促进各族人民像石榴籽一样紧紧抱在一起，宁夏的未来充满希望。

贺兰山、黄河水，哺育了黄土地上生生不息的各族人民，见证着共创美好生活的不懈奋斗。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，宁夏各族群众携手共进、迈向未来，塞上大地繁荣发展的新时代画卷必将更加精彩壮美！（网站首页图：新华社图片）

情满塞上 奋进逐梦——以习近平同志为核心的党中央关心宁夏发展纪实

从贺兰山岩画的沧桑厚重，到西部云基地渐成规模；从西海固的“苦瘠甲天下”，到“塞上江南”的粮果丰饶；从中国第一个县级民族自治政府的成立，到各族儿女携手奋进逐梦……古老与新生在这里交汇，贫苦与甘饴在这里并存，多元与一体在这里交融。

这里，是6.64万平方公里的宁夏回族自治区，虽幅员不大，却始终是党中央情之所系、心之所牵。特别是党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，宁夏各项事业蓬勃发展，塞上大地进入了新时代。

一甲子沧海桑田。天高云淡的秋日里，宁夏回族自治区迎来成立60周年大庆。 >>>