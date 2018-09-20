来源：央视网

央视网消息：宁夏自古以来就有“塞北江南”的美誉。唐代诗人韦蟾笔下的“贺兰山下果园成，塞北江南旧有名”，就是宁夏瓜果飘香，米粮满钵的真实写照。

提起宁夏的农副产品，最知名的当属枸杞。但除了枸杞之外，酿酒葡萄和有机稻米，也是这里的明星产品。

接下来请看《飞越宁夏》系列第三集，一同领略枸杞的红，葡萄的紫和稻米的金。

枸杞簇枝头 红艳荒沙滩

眼下的这片生态枸杞种植园，也是当地的致富园。在这片1500亩的种植园里，一排排枸杞树整齐排列。进入采摘季以后，一串串红艳艳的枸杞挂满枝头，分外诱人。宁夏种植枸杞已经有600多年的历史了，北温带大陆性季风气候，充足的光照，较大的昼夜温差为枸杞的生长提供了优越的条件。

在宁夏，每年的6月到10月，枸杞分批成熟，每年可以收获10茬左右。每亩可产枸杞鲜果800公斤。得益于冷链物流的保鲜技术，近几年，枸杞鲜果也可以作为商品销售了。如今，枸杞干果、鲜果，枸杞芽茶等各类枸杞产品已经畅销全国和世界各地。

除经济效益以外，小小的枸杞还带来了生态效益。它们不但可以改良土壤环境，密集的根系还能牢牢抓住脚下的沙土，起到防风固沙的作用。

贺兰山下果飘香 酿酒葡萄醉满山

早在2013年，美国《纽约时报》评选的全球年度“必去”rdquo;的46个最佳旅游地中宁夏入选，而入选的理由是“在宁夏可以酿造出中国最好的葡萄酒”。

一瓶好的葡萄酒，七分靠种植，三分靠酿造。优越的自然条件才能成就高品质的酿酒葡萄。宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区与法国波尔多地区纬度相近，同属北纬38度世界葡萄酒黄金种植带。光照强烈，降雨稀少，昼夜温差大，这些让粮食作物生长困难的自然条件，却成就了酿酒葡萄的沃土。从上个世纪九十年代开始，宁夏举全区之力发展葡萄酒产业。经过20多年的努力，这里酿造的葡萄酒不但享誉国际，贺兰山东麓葡萄酒产区也成为了一颗世界瞩目的行业新星。

时值金秋，在贺兰山脚下的这片原野上，绿色的藤野，紫红的葡萄，绮丽的山光和古朴的酒庄都充满了丰收的喜悦。赤霞珠、美乐、霞多丽、贵人香等多个品种的酿酒葡萄迎来了采摘季。从一颗葡萄变成一滴美酒，这里的人们正在书写一段贺兰山脚下的葡萄酒传奇。

天下黄河富宁夏 金川银川米粮川

宁夏引黄灌溉的历史可以追溯到2000多年的秦汉时期，历经沧桑变化从未中断。自古以来就有“天下黄河富宁夏，金川银川米粮川”的美誉。

很多人会误以为地处西北的宁夏人是吃面长大的。但实际上，受黄河水滋养的稻米也是当地餐桌上的主食。眼下，这片有机稻田正丰收待割。得益于灌溉循环系统和生物净化技术，与传统的大水漫灌的方式相比，这片稻田的节水率超过了30%。

除了可以吃，这片稻田是否也给您带来了一份视觉上的冲击？美美的嫦娥，萌萌的寿星，撸起袖子加油干的农民伯伯。色彩各异的水稻绘成了一幅幅神奇的画作，吸引了大批游客足登高台，鸟瞰美景。在这片现代农业示范产业园里，一、二、三产实现了高效融合。如今，在宁夏，金灿灿的稻米，不但是口中的醇香，眼中的美景更是农户腰间鼓起来的钱袋子。