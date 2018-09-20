重温习近平扶贫攻坚的这些要求

党的十八大以来，习近平总书记在重要会议、重要时点、重大场合反复强调脱贫攻坚，作出了一系列新决策新部署，提出了一系列新思想新观点，深刻把握和回答了新时代中国特色社会主义扶贫工作的重大理论和实践问题，把中国特色扶贫开发理论推向了新境界。今天，我们从七个方面重点学习习近平总书记关于扶贫工作的部分论述。





战略任务：与实现党的第一个百年奋斗目标紧密相连

党的十八大以来，党中央把贫困人口脱贫作为全面建成小康社会的底线任务和标志性指标，在全国范围全面打响了脱贫攻坚战。脱贫攻坚力度之大、规模之广、影响之深，前所未有。

——2017年06月23日，习近平在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话

我们将持续推进精准扶贫、精准脱贫，实现到2020年我国现行标准下农村贫困人口脱贫的目标。全面建成小康社会，13亿多中国人，一个都不能少！

——2017年11月10日，习近平在亚太经合组织工商领导人峰会上的主旨演讲





政治保障：坚持党的领导

越是进行脱贫攻坚战，越是要加强和改善党的领导。各级党委和政府必须坚定信心、勇于担当，把脱贫职责扛在肩上，把脱贫任务抓在手上。各级领导干部要保持顽强的工作作风和拼劲，满腔热情做好脱贫攻坚工作。

——2015年11月27日至28日，习近平在中央扶贫开发工作会议上的讲话

坚持党的领导、强化组织保证，落实脱贫攻坚一把手负责制，省市县乡村五级书记一起抓，为脱贫攻坚提供坚强政治保证。

——2018年2月12日，习近平在打好精准脱贫攻坚战座谈会上强调





科学方法：贵在精准，重在精准

各级党委和政府必须增强紧迫感和主动性，在扶贫攻坚上进一步理清思路、强化责任，采取力度更大、针对性更强、作用更直接、效果更可持续的措施，特别要在精准扶贫、精准脱贫上下更大功夫。

——2015年6月18日，习近平在贵州召开部分省区市党委主要负责同志座谈会

要按照精准扶贫、精准脱贫的要求，扎实推进脱贫攻坚民主监督，为打赢脱贫攻坚战作出贡献。

——2018年2月6日，习近平在同党外人士座谈并共迎新春时强调





工作格局：动员社会各方面力量的大扶贫

我们坚持动员全社会参与，发挥中国制度优势，构建了政府、社会、市场协同推进的大扶贫格局，形成了跨地区、跨部门、跨单位、全社会共同参与的多元主体的社会扶贫体系。

——2015年10月16日，习近平在2015减贫与发展高层论坛发表主旨演讲

加快推进深度贫困地区脱贫攻坚，要按照党中央统一部署，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持中央统筹、省负总责、市县抓落实的管理体制，坚持党政一把手负总责的工作责任制，坚持专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫等多方力量、多种举措有机结合和互为支撑的“三位一体”大扶贫格局，以解决突出制约问题为重点，以重大扶贫工程和到村到户帮扶措施为抓手，以补短板为突破口，强化支撑保障体系，加大政策倾斜力度，集中力量攻关，万众一心克难，确保深度贫困地区和贫困群众同全国人民一道进入全面小康社会。

——2017年6月23日，习近平在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话





脱贫主体：真正的贫困人口

要解决好“扶持谁”的问题，确保把真正的贫困人口弄清楚，把贫困人口、贫困程度、致贫原因等搞清楚，以便做到因户施策、因人施策。

——2015年11月27日至28日，习近平在中央扶贫开发工作会议上的讲话

注重激发内生动力。贫困群众既是脱贫攻坚的对象，更是脱贫致富的主体。要加强扶贫同扶志、扶智相结合，激发贫困群众积极性和主动性，激励和引导他们靠自己的努力改变命运。

——2018年2月12日，习近平在打好精准脱贫攻坚战座谈会上强调





脱贫质量：脱真贫、真脱贫

要实施最严格的考核评估，坚持年度脱贫攻坚报告和督查制度，加强督查问责，对不严不实、弄虚作假的严肃问责。要加强扶贫资金管理使用，对挪用乃至贪污扶贫款项的行为必须坚决纠正、严肃处理。

——2017年6月23日，习近平在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话

实行最严格的考核评估制度是打赢脱贫攻坚战的重要保障。离脱贫攻坚目标实现期限越近，任务越艰巨，越要实行严格的考核评估。要用好考核结果，对好的给予表扬奖励，对差的约谈整改，对违纪违规的严肃查处。要结合脱贫攻坚进展和考核情况，改进完善考核评估机制，通过较真碰硬的考核，促进真抓实干，确保脱贫工作务实，脱贫过程扎实，脱贫结果真实，让脱贫成效真正获得群众认可、经得起实践和历史检验。

——2018年3月30日，中共中央政治局召开会议强调





全球减贫：支持和帮助广大发展中国家消除贫困

消除贫困是人类的共同使命。中国在致力于自身消除贫困的同时，始终积极开展南南合作，力所能及向其他发展中国家提供不附加任何政治条件的援助，支持和帮助广大发展中国家特别是最不发达国家消除贫困。

让我们携起手来，为共建一个没有贫困、共同发展的人类命运共同体而不懈奋斗！

——2015年10月16日，习近平在2015减贫与发展高层论坛的主旨演讲

各地各部门认真贯彻落实党中央决策部署，全面推进精准扶贫、精准脱贫，脱贫攻坚取得决定性进展，谱写了人类反贫困史上的辉煌篇章，为全球减贫事业贡献了中国智慧和中国方案。

——2018年5月31日，中共中央政治局召开会议指出