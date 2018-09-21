浦东首个综合配套改革试验区：-改革不是要优惠政策

晨报首席记者 李 芹

首个综合配套改革试验区——这是2005年6月，浦东新区肩头上新挑起的担子。历经了10余年的发展，如果要用一句大白话来形容改革所取得的成绩：对落户这片土地的企业来说，办事更方便；对居住该区域的百姓来说，生活更舒心。如果要用一组数据来形容：经济总量从2005年的2109亿元增至2017年的9651亿元，增长3.58倍，居民人均可支配收入在2017年已超6万元。

对企业：办事更方便

“浦东能突破、全市能推广、全国能借鉴”，按此思路，浦东综合配套改革试点建立了“总体方案、三年行动计划、年度计划”的滚动推进机制，先后实施了五轮三年行动计划，推动了300多项改革任务。

以企业证照登记为例，浦东持续推进简政放权，将“先证后照”变为“先照后证”，把“一址一照”变为“一址多照”，大大减少企业注册登记时间。

今年，浦东率先推进“一网通办”“四个集中”，目前“一网通办”已实现涉企事项全覆盖，实际办理时间比法定时限压缩85%。

对百姓：生活更安心

在发展过程中，如何补齐民生短板，也是“综合配套改革”的题中之意。不仅要改变多年形成的单纯强调经济增长的发展观，更要从经济发展、社会发展、城乡关系、土地开发和环境保护等多个领域推进改革，形成相互配套的管理体制和运行机制。

对于浦东市民来说，几乎在步行可达的范围内，都有一个家门口服务站，党群服务、政务服务、生活服务、法律服务、健康服务、文化服务和社区管理服务7大类服务资源都有涉及。

对于家有学童的家庭来说，这些年，浦东学区化、集团化办学覆盖近70%公办义务教育学校。对于家有老人的家庭来说，浦东的养老服务供给不断增加，逐渐形成了“东西南北中、多点均衡布局”的多元化服务供给格局。

“改革不是要优惠政策，而是打破原有的体制机制障碍，建立新的管理制度，特别能否形成可供复制推广的制度创新成果和试点经验，是检验改革成功与否的重要标准。”浦东新区发改委主任李立生如此表示。