2018世界人工智能大会“观众体验日”首日人气满满 预约体验名额已满，现场无法预约-体验AI，银发族盼早日开无人驾驶车

晨报记者 潘文

19日，为期3天的2018世界人工智能大会主会场论坛活动精彩谢幕，应用展示区域将继续向预约观众开放至9月23日。

昨天是预约观众参观体验的第一天，市民对人工智能技术体验热情满满。当日10点开始入场，但有不少观众8点多就已经在体验区门口等候了。

老年观众叹技术发展快

“这个机器人是做什么的？”“这个技术医院里有应用吗？”在前来体验的人群中，有不少是头发花白的老年人，他们对于现场的各种新事物格外感兴趣，不停地向工作人员了解情况。

陈阿姨和老伴今年71岁，退休前他俩都是大学教授，一个是物理系，一个研究自动控制。由于没有专门预约自动驾驶体验，陈阿姨和老伴没能坐上无人驾驶汽车。“希望无人驾驶技术能早日应用到我们的生活中，这样我们老年人以后也能自己开车出门了。”陈阿姨说。

说起这次体验的最大感受，陈阿姨表示，现在技术发展太快了，“我们过去读书的时候，基本上都没有这些技术，那时候笔记本电脑也没有。现在人工智能发展得特别快，生活中也有了一些变化，比如现在楼里都用一些智能锁，指纹解锁之类的。”

有人提前两小时来排队

记者从现场了解到，最早一批入场的观众体验时间是9月20日10点到12点，但早上8点多就已经有部分市民前来排队等候，到10点左右，门口已经有几百号人在排队入场。

在排队入场的人群中，既有住在附近的居民，也有从东北、云南等地专门“打飞的”过来的观众。在排队的人群中，部分想进去参观的观众因为没有提前预约，没能顺利入场。据工作人员介绍：“体验日仅对预约观众开放，观众入场前需要出示预约成功后收到的验证短信和身份证，原本计划是观众10点开始入场，但不少市民来的比较早，所以稍微提前了一点时间开放。”

“现场还能预约吗？”不少专程赶来但没有预约的观众询问。现场工作人员表示，目前预约体验的名额已经满员，预约通道已经关闭，现场无法进行预约。

此外，还需要注意的是，验证短信不能截图和转发，需要出示原始短信，并带好身份证原件。验证短信上有具体的参观时间，无法提前入场，建议观众不要过早过来等候。