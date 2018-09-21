未来医疗什么样，AI是否会取代医生？

晨报记者 潘文 谢竲

2018世界人工智能大会“观众体验日”首日，与市民健康息息相关的“AI+健康”技术设备倍受欢迎。

在上海西岸油罐艺术中心3号馆内，复星旗下专注人工智能影像诊断技术研发的“杏脉科技”搭建了一座“未来诊室”，吸引了众多观众前来一探究竟。记者从现场了解到，这座 “未来诊室”是一个半封闭空间，观众可以在操作台上进行人机互动，身前的三块大屏幕连接形成环绕视觉效果，可以直观显示影像扫描和诊断全过程。

现场还展出了一台可自动对临床标本进行扫描与诊断的AI显微镜一体机。借助这台AI显微镜一体机，现场观众可以提前体验未来的病理检验诊断过程。传统的显微镜需要医生手工操作，而这套自带“大脑”的显微镜只需放置好玻片，它便可自动对焦，将玻片高速扫描并拼接为全视野的数字化玻片，利用人工智能算法自动对样本进行阴阳性判定、细胞自动计数与精准定位，从而实现快捷诊断，解放医生的双手和双眼，提高病理诊断效率。

杏脉科技首席执行官何川介绍说：“一般情况下，医生做对焦需要几分钟，扫描至少需要15分钟，诊断的时间则更长。而通过这台AI显微镜一体机，可以在几秒钟内完成自动化扫描以及自动诊断，阳性细胞会被红线圈出，医生只需要确认阳性片子即可。”

据介绍，这个AI显微镜一体机也是“未来诊室”的一部分。未来诊室主要包括三部分的核心技术能力，一是智能化自动化医疗级设备，二是医疗级的可穿戴设备，三是人工智能技术，包括辅助诊断等覆盖全部诊疗流程的人工智能技术。

目前，杏脉科技的部分人工智能医疗产品已经进行试点应用，近期杏脉科技还和沪上部分中西医结合医院合作试点了“拍照识别皮肤病”的轻问诊系统，未来医疗已经近在眼前。

AI是否会在未来某一天取代医生呢？联影智能联席CEO周翔就认为，AI不会代替医生，但是懂AI的医生会代替不懂AI的医生。“让AI成为医生、病人的好朋友，是我们的目标。”