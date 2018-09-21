黄浦区餐饮、公厕、市容有了“黄浦标准”，涉公厕保洁、小餐饮店管理、道路保洁等9方面-公厕冬天有热水，不让地沟油上餐桌

晨报记者 何雅君

外出如厕，害怕公共厕所不够干净？在小餐饮店吃饭，对食品安全和环境卫生不太放心？别担心，黄浦区针对这些与市民生活息息相关的方面制定了明确的“黄浦标准”，并于昨天正式向社会发布。

记者从黄浦区市场监管局了解到，黄浦区是全市首批区级标准试点区之一。昨天发布的首批“黄浦标准”，涉及道路保洁、公厕保洁、小餐饮店管理、地下空间管理、旅馆业通用规范等9个方面。据黄浦区相关负责人介绍，首批标准是站在黄浦区本地居民、商务人士、外来游客等人群的角度制定的区级标准和管理制度，希望既能满足大家的高品质生活需求，也能解决城市管理中的一些难题。

景区公厕应设第三卫生间

出门在外，难免要去公共厕所寻个方便，就怕厕所太脏，让人站不下脚。此次黄浦区发布的《公共厕所保洁质量和服务要求》中，对公厕环境提出了要求：没有积灰、没有痰渍、没有粪迹、没有浮垢，没有蛛网和蚊蝇孳生，没有乱涂乱写和小广告张贴。在通过技术手段减少臭气的同时，还要摆放绿色植物，改善空气质量。

洗手池里龙头没水，光线不好灯却坏了，也是大家在公厕遇到过的烦心事。为了改善如厕体验，新的《要求》规定，公共厕所洗手池要正常供水，内外照明供电设施应正常启用。风景区公共厕所冬天应提供热水。此外，景观公厕有条件应设置第三卫生间。公共厕所内应设置购纸机、烘手机、洗手液、便民箱。便民箱内需配置针线包、风油精、护创贴、地图、红药水、消毒棉球，提供给有需要的市民游客。

餐具、饮具消毒有了规范

在外面吃饭，人们常常担心公用餐具是否消毒？一次性餐具是否安全？新出台的《小餐饮店管理规范》提到餐具、饮具宜高温蒸煮消毒，也可在消毒柜内消毒。没有条件使用热力、消毒柜消毒的情况下，使用化学片剂或药水消毒时应设置专用消毒池。非营业时段要对消毒好的餐饮具做好保洁。一次性餐饮具、打包盒、袋应使用正规企业生产的食用级产品。

说到地沟油、违禁食品被偷偷送上餐桌，人人都害怕。《小餐饮店管理规范》规定，严禁采购蚶类、违禁河豚、罂粟、回收食品、地沟油加工食品等法律法规明令禁止的食品、食品添加剂和相关产品。

无证经营店铺的食品安全难以保障，但如何知道商家有没有取得《食品经营许可证》呢？按照《规范》，经营者应将《食品经营许可证》放置于店堂醒目处，让顾客进门就能看到。

重度雾霾天专车清扫粉尘

走在路上想扔垃圾，遇上废物箱坏了或者满了那就很糟心。不过，根据《黄浦区“一带一路一环”示范区域道路保洁服务标准》，黄浦区今后会减少这种情况，由环卫工作人员检查废物箱，确保箱门、箱体整洁无缺损，配置垃圾袋方便投放，箱内垃圾积存不超过投放口，周围地面整洁。

《标准》提到的“一带一路一环”区域范围，指的是北起苏州河南岸、南至延安东路、东至黄浦江、西到成都路所围合的区域。在这一范围里，如果遇到极端天气，环卫部门还会采取一些改善环境的措施。高温天里将增派高压清洗车对道路进行降温洒水。

如遇冰冻雨雪天，环卫部门将对洒水车加装除雪设备，并且在洒水车的水中加入工业用盐除冰除雪。重度雾霾天里，除尘垃圾车会在风景区内进行粉尘垃圾清扫。