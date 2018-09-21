上海金山法院公布多次取消庭审法官处理结果：-提请免去副庭长职务，承办法官记大过

记者 李东华

晨报讯 20日下午，金山法院发布了关于媒体报道金山法院法官在一起案件中临时取消开庭等情况的核查通报。

据通报，2018年 1月9日，上海市金山区人民法院立案受理了原告陈某珍、顾某丹诉被告上海淘最企业管理有限公司、上海欧港置业有限公司、周某供(因另案涉嫌犯罪被公安羁押)、朱某梅房屋租赁合同纠纷一案。该案受理后，金山法院适用简易程序审理，后经原告方申请依法转为普通程序，由审判长奚利强(副庭长)、承办法官王丽娜及人民陪审员组成合议庭。

案件审理中，除5月8日晨因审判长奚利强突发高烧造成次日庭审取消外，合议庭存在未严格按照民事诉讼法的规定向被告周某供有效送达开庭传票，且未在开庭前对送达情况进行核实，导致发生无法如期开庭，原告代理律师来回长途奔波的情况，审判长奚利强和承办法官王丽娜对此负有直接责任。两名法官在案件审理过程中未严格按法律规定认真履职，司法为民意识不强，工作作风粗疏，致使当事人及其代理人的诉讼权利未得到有效保障。依据目前查明的事实，金山法院党组研究决定：提请金山区人大常委会免去奚利强副庭长职务。根据《人民法院工作人员处分条例》相关规定，经金山法院院长办公会议决定：给予承办法官王丽娜行政记大过处分。