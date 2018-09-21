闵行区强力推进商业综合体消防安全专项整治-多家综合体内场所存隐患被责令整改

晨报记者 倪冬 通讯员 张波
根据国务院安委办以及市安委办、市消委办的统一部署，闵行区专项专班推进，分步分项整治，扎实推进全区大型商业综合体消防安全专项整治行动，依法对仲盛商城内装修材料不符合要求或消防设施严重瘫痪的多家餐饮场所予以临时查封、督改，对南方商城内多家教育培训机构违法设置儿童活动场所予以临时查封，对颛桥万达广场及其内部永辉超市等单位违法占用中庭、疏散通道等违法行为予以责令停止使用，全面净化商业购物休闲消防安全整体环境。
摸清“三份清单”
全市动员部署会后，闵行区安委会、消防委立即牵头，联合区经委、建管、市场监管等10个职能部门，成立全区大型商业综合体消防安全专项整治行动工作领导小组，并召集全区建筑面积3万平方米以上的在建以及营业的26家大型商业综合体单位召开会议，全面动员部署消防安全专项整治行动。
8月中旬，区消防支队再次集中约谈全区26家大型商业综合体主要负责人、消防安全管理人，逐家签订《消防安全整治承诺书》，告知明确18项刚性整治任务，督促单位落实消防安全主体责任和专项整治任务。
按照“突出重点、分类整治”的工作原则，专项整治领导小组先后制发了《闵行区大型商业综合体消防安全自查表》等，清单化督促指导各大型商业综合体全面开展消防安全自查，分类摸清健全场所底数、火灾隐患、整改责任“三份清单”，限期整改报备。
探索长效机制
全区动员部署会后，专项整治领导小组成立了由区消防、安监、经委、国资等10个部门组成的两个专项检查组，对全区24家大型商业综合体开展为期半个月的消防安全集中普查，逐一会诊、对症开方。
8月25日，在市消防局支援下，区消防支队利用周末时间组成24个检查小组，再次逐家开展检查，并邀请媒体开展随警曝光。
截至目前，闵行区共发现并督改大型商业综合体内部火灾隐患560余处、“三停”商户15家、临时查封8家，依法督改拆除违法占用中庭、疏散通道等区域110余处、约1.5万平方米。
目前，区消防支队正在起草制定《闵行区大型商业综合体消防安全管理工作指导意见》，切实督促单位落实消防安全主体责任，接下来还将召开全区大型商业综合体单位消防安全责任人、分管负责人、招商负责人以及消防安全管理人会议，指导全区各大型商业综合体建立健全契合自身的消防安全管理体系。
对市消防委前期督导中予以肯定的七宝万科广场，区消防支队组织召开了现场推广会。同时，结合全区实际，协调区政府相关部门将大型商业综合体日常消防监督纳入全区“双随机一公开”的监管范畴，并将牵头建立全区大型商业综合体微信工作群，探索设立专职消防监管员，切实强化事前指导服务，事中事后有效监管，建立全区大型商业综合体消防安全长效常态管理工作机制。