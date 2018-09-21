晨报记者 顾文俊

安倍晋三或许该改个名字叫安倍独大。昨天，他再次当选自民党总裁，成功实现连任。NHK说，总裁选举中，安倍获得超过80%的议员选票，取得压倒性胜利。随着此次连任，他的首相任期有望延长至2021年，意味着他将成为战后日本在位时间最长的首相。共同社称，自民党总裁选举的结果体现了党内基层人心走向，也是反映“安倍独大体制”稳定性的风向标。然而，多起政治丑闻为何没能逼退安倍？“安倍经济学”究竟是良药还是毒药？拟在秋季临时国会提交自民党修宪方案的安倍，虽有多数民意反对，是否仍志在必得？

《顾问》本期访谈嘉宾：亚洲通讯社社长 旅日作家 徐静波

安倍何以独大？

新闻晨报：在结果出炉前，外界就普遍认为，安倍在此次选举中占尽优势，本次选战焦点并非安倍能否连任，而是会以多大优势击败石破茂。从天时、地利、人和这三方面来看，安倍何以能在党内独大？

徐静波：最大原因是在过去将近六年安倍的两届自民党总裁及政府首相任内，在经济上他推行了“安倍经济学”，使得日本经济出现了复兴的景象，各项经济指数都达到了泡沫经济崩溃以来的最好记录，一些跨国企业出现了较好的经济效益，GDP也出现了正增长；其二是在政治上，强化日美同盟，强化西南诸岛防卫，扩大自卫队在国际和平安全保障领域的贡献度，这些成绩总体上获得了日本议会与国民的赞赏；还有就是，经过六年政治经营，在自民党内获得国会议员较高的支持。

新闻晨报：在同自民党前干事长石破茂的最后角逐中，安倍获得329张国会议员票，石破茂获得73票，但在405张地方票中，安倍获得224票，石破茂获得181票。这样看来，在地方票当中，安倍没有取得很大优势。这个说明什么问题？

徐静波：这跟“安倍经济学”最终没能让地方经济、地方的中小企业享受到红利，有较大的关系。他的经济学推行这么多年来，都是以跨国大企业为主。地方议员对他的经济政策有较大的反对和批评。反之，石破茂担任过地方振兴大臣，在两年多任期中，在地方上跑得较频繁，提出了一系列振兴地方经济的政策，虽然这些政策最终没得到安倍政权的采用，但他通过公开宣讲尤其是这次电视辩论得到了地方政府和地方议员的支持。

新闻晨报：其实，石破茂可以说是三次“陪跑”。您觉得，他输在哪里？安倍在自民党内可还有对手？

徐静波：在过去几年中，石破茂一直将取代安倍成为新首相作为自己的政治目标。从他的资历来讲，也具备成为自民党总裁的条件。一般来说，要出任总裁，首先得当过干事长，干事长是自民党的最高领导人，可以获得统领全党的经验。石破茂虽然当过干事长，但他从未担任过内阁官房长官，这是他的弱点。通过这么多年经营政权，安倍已经网罗了所需的所有势力。自民党内许多派阀为了能在未来的内阁改组中继续获得大臣的席位，就纷纷继续支持安倍。

安倍有何哲学？

新闻晨报：在修宪方面，关于如何把自卫队写入宪法，有一套所谓的“安倍方案”，即保留宪法现有第九条第一、二款，新增自卫队地位、职能等内容，另一套方案获石破茂支持，即寻求删除第九条第二款，替换为自卫队条款。这两套方案有没有本质的区别？在2021年之前实现修宪，对安倍而言，是否志在必得？

徐静波：其实没有太大的区别，只能说是大同小异。“安倍方案”虽然保留了前两个款项，但最终的目的还是要实现自卫队的合法化。在石破茂看来，安倍的做法比较虚伪，因为自卫队一旦合法化，前两个条款等于就失去了存在意义，所以，他认为，还不如直截了当地让自卫队合法化，这样一来，自卫队就名正言顺地变成日本的国家军队。修改宪法是安倍执政的终极目标，他希望通过修宪让日本能够推翻美国强加给日本的和平宪法，结束日本作为战败国的地位，意即拥有标准的国家军队，成为普通国家。今年又是明治维新150周年，作为山口县、长州藩的后裔，安倍希望自己在重振日本国威的过程中，发挥中流砥柱的作用。至于在未来3年中如何实现修宪，今年秋天也未必能提出详细的修宪方案，关键要看明年。安倍的重大目标是在东京奥运会开幕的2020年前完成修宪，并在奥运会上让全世界见证，日本拉开了新时代的序幕。虽然日本有不少国民担心，通过修宪会走上战争道路，但是，许多人也希望给自卫队一个作为国家军队的合法地位，接下来就看安倍如何操控舆论。

新闻晨报：今年，李克强总理访日；近期，习近平主席在符拉迪沃斯托克与安倍会晤；中国外交部也证实，已向安倍发出访华邀请。中日关系的改善有没有助推他在党内的声望？

徐静波：对安倍来讲，中日关系长期交恶是他的政治污点，所以，他要努力实现对中国的正式访问。实现访华并开拓第三方市场，让日本企业更多参与基础设施领域的争夺，与中国在养老产业、生物医药、人工智能技术等领域的合作，对他的外交政绩无疑将是浓墨重彩的一笔，也将有助他获得经济界与国民更大的支持。

新闻晨报：在国际舞台上，我们总能看到他有不同寻常的举动，比如和特朗普套近乎，在普京面前放下身段，在美国和伊朗之间脚踩两只船。到底有没有具有安倍特色的为人处世的哲学？

徐静波：从家世出身来看，他是一个公子哥儿，本当展示出更多的任性。但从他过去六年的执政来看，他确实秉承了日本民族性格的某些特征。为了长期执政，为了国家利益，他能做到忍耐。无论是对美国、中国，还是俄罗斯，他都能采取一种隐忍、内敛甚至屈辱的姿态，同他国打交道。还有一点是，不管遇到多大的困难与阻碍，他始终不肯放弃自己的政治目标，也就是修改宪法，让日本成为普通国家，在经济上也一样。总而言之，内敛与坚持，可以被归纳为安倍的哲学。