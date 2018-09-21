澳“草莓藏针”事件新进展：一男孩被捕-该男孩自称只是在“恶作剧”大型连锁超市停卖缝衣针

晨报记者 徐惠芬 综合报道

澳大利亚“草莓藏针”案有了新进展。据英国《独立报》20日报道，澳大利亚警方逮捕了一名男孩，该男孩承认了在草莓中藏缝衣针的行为。新南威尔士州警方认为，这个男孩的行为很可能“是个恶作剧”。

警方：许多人可能跟风作案

澳大利亚警方称，逮捕的这名男孩承认自己在草莓里藏针，并称自己只是“恶作剧”。

警方没有透露更多男孩信息，只是称，对这名涉案男孩将根据“青年警告系统”进行处理。

目前，在新南威尔士州，故意污染食物最高可判10年刑期，不过，澳大利亚总理斯科特·莫里森19日宣布，将紧急引入一项新法案，将食物污染罪的最高刑期从10年提至15年，该新法有望本周就在议会获得通过。

另据英国《每日电讯报》报道，稍早前，在昆士兰州，一名62岁的老妇人朝一根香蕉中插针时被当场逮住，不过鉴于这名老妇人精神有问题，所以只是给予了警告。

目前，澳大利亚各地警方还在对其他水果插针案件进行调查，目前收到的报告至少有100起。警方认为，其中许多很可能都是跟风作案和恶作剧。

农场购置金属探测设备

“草莓藏针”已在澳大利亚引发了全国性恐慌。澳大利亚最大的连锁超市之一——W oolw orths20日称，作为预防措施，将暂停售卖缝衣针。

草莓种植者和生产商则使用金属探测器，确保水果里没有藏针。据西澳大利亚州一家草莓供应商表示，目前已在金属探测仪安装上投入了数万澳元。不少草莓农场也购入金属探测设备，希望通过此举挽救陷入困境的草莓种植业。

目前正值澳大利亚草莓产季高峰，澳大利亚草莓种植者担心，草莓藏针引起的消费者恐慌，恐怕会让行业蒙受损失。

草莓种植者莱奥纳多·史密斯称，上周末，他被迫烧毁50万株未售出的草莓，因为比起采摘，毁坏它们成本更低。